Ex-prefeito João Coser apresenta melhoras e tem previsão de alta da UTI

João Coser está internado com Covid-19 em um hospital de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na Capital por conta da Covid-19, apresentou melhoras no quadro de saúde nesta terça-feira (7) e não precisa mais da ajuda de aparelhos para respirar. Coser fazia uso de um cateter, uma espécie de tubo com oxigênio.

De acordo com informações da família repassadas pela assessoria de imprensa, o ex-prefeito também não teve febre durante a noite e reagiu bem ao corticoide e à medicação, chamada Tocilizumab.

Segundo a assessoria de Coser, a equipe médica vai mantê-lo na UTI para acompanhar o quadro clínico e a previsão é de que, se houver melhora, o político receba alta da UTI e volte para o quarto nesta quarta-feira (8). Os médicos ainda não divulgaram um boletim oficial.

João Coser, que está com 65 anos, já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19 e chegou a ressaltar, via assessoria de imprensa, "a importância da vacinação, assim como da necessidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias".