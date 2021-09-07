Ex-prefeito João Coser apresenta melhoras e tem previsão de alta da UTI

O ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na Capital por conta da Covid-19, apresentou melhoras no quadro de saúde nesta terça-feira (7) e não precisa mais da ajuda de aparelhos para respirar. Coser fazia uso de um cateter, uma espécie de tubo com oxigênio.
De acordo com informações da família repassadas pela assessoria de imprensa, o ex-prefeito também não teve febre durante a noite e reagiu bem ao corticoide e à medicação, chamada Tocilizumab.
Segundo a assessoria de Coser, a equipe médica vai mantê-lo na UTI para acompanhar o quadro clínico e a previsão é de que, se houver melhora, o político receba alta da UTI e volte para o quarto nesta quarta-feira (8). Os médicos ainda não divulgaram um boletim oficial.
O ex-prefeito foi internado em um hospital da Capital na noite da quarta-feira (1º), após testar positivo para o coronavírus. Ele procurou atendimento após sentir os primeiros sintomas e optou pela internação para um maior controle sobre a doença. Na data, segundo informações da equipe médica, a saturação do ex-chefe do Executivo da Capital estava controlada e seus pulmões apresentavam pouquíssimo comprometimento.
João Coser, que está com 65 anos, já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19 e chegou a ressaltar, via assessoria de imprensa, "a importância da vacinação, assim como da necessidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias".
Coser foi prefeito de Vitória por dois mandatos, entre 2005 e 2012. Nas eleições de 2020, ele disputou o segundo turno da eleição com o atual prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas ficou em segundo lugar. Ele também já ocupou os cargos de deputado estadual e deputado federal.