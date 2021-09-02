O ex-prefeito de Vitória João Coser (PT) foi internado em um hospital da Capital na noite da quarta-feira (1º), após testar positivo para Covid-19. Ele procurou atendimento após sentir os primeiros sintomas e optou pela internação para um maior controle sobre a doença. De acordo com a equipe médica, a saturação do ex-chefe do Executivo está controlada e seus pulmões apresentam pouquíssimo comprometimento.
João Coser, que está com 65 anos, já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19 e ressaltou, via assessoria de imprensa, "a importância da vacinação, assim como da necessidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias". A filha dele, a vereadora de Vitória Karla Coser (PT), contou que foi um susto a internação do pai, mas que acredita que ele tenha uma melhora já nos próximos dias.
"Ele já vinha tossindo há uns dois dias e ontem começou a ter febre. Meu irmão, que é quase médico, achou que era melhor ir no hospital. Ele está no quarto, sem ventilação mecânica, mas estão acompanhando a saturação de oxigênio, até por ele ter mais de 65 anos, os médicos acharam melhor que ele fosse monitorado por 48 horas. Foi um susto grande, mas a gente acredita e tem fé que em breve ele vai receber alta", disse a parlamentar.
João Coser foi prefeito de Vitória por dois mandatos, entre 2005 e 2012. Nas eleições de 2020, ele disputou o segundo turno da eleição com o atual prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas ficou em segundo lugar. Ele também já ocupou os cargos de deputado estadual e deputado federal.
Ex-prefeito de Vitória, João Coser é internado em hospital com Covid-19