Ex-prefeito de Vitória, João Coser é internado em hospital com Covid-19

"Ele já vinha tossindo há uns dois dias e ontem começou a ter febre. Meu irmão, que é quase médico, achou que era melhor ir no hospital. Ele está no quarto, sem ventilação mecânica, mas estão acompanhando a saturação de oxigênio, até por ele ter mais de 65 anos, os médicos acharam melhor que ele fosse monitorado por 48 horas. Foi um susto grande, mas a gente acredita e tem fé que em breve ele vai receber alta", disse a parlamentar.