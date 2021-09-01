Servidor do ES terá "feriadão" em setembro. Entenda

Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual. Crédito: Rodrigo Gavini

Os servidores públicos do Estado terão um "feriadão" na próxima semana. É que na edição desta quarta-feira (01) do Diário Oficial do Espírito Santo, o governo decretou ponto facultativo na segunda-feira (6), véspera do feriado da Independência (7). Contando com os dois dias do fim de semana, quem atua no serviço público estadual poderá ter quatro dias de descanso.

"Fica decretado ponto facultativo nos órgãos da Administração direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual no dia 06 de setembro, em virtude do dia de Nossa Senhora da Vitória, celebrado no dia 8 de setembro", diz um trecho do Diário Oficial.

Dessa forma, tanto na segunda (06) quanto na terça-feira (07), feriado nacional, não haverá expediente nas repartições públicas do Estado, com exceção daquelas que desempenham serviços essenciais, que tenham funcionamento ininterrupto ou regime de escala, como forças de segurança pública e hospitais. Na quarta-feira (08), o funcionamento será normal nos órgãos estaduais.

FERIADO ANTECIPADO POR VITÓRIA

Em março deste ano, o feriado de Nossa Senhora da Vitória, aniversário da Capital que é anualmente celebrado no dia 8 de setembro, foi antecipada pela Prefeitura de Vitória para o dia 1º de abril. Assim como no Estado, em Vitória as repartições municipais funcionarão normalmente na próxima quarta-feira (8).

À época, a medida foi adotada para aumentar o isolamento físico entre as pessoas para evitar o contágio pelo novo coronavírus no enfrentamento à Covid-19 . À época, no total, três feriados foram antecipados pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Nossa Senhora da Penha ( seria no dia 12 de abril) – foi na terça, 30 de março

Corpus Christi (seria no dia 3 de junho) – foi em 31 de março

Nossa Senhora da Vitória (seria no dia 8 de setembro) – foi em 01 de abril