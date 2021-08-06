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Em Domingos Martins

Trecho da Rota do Lagarto passa a ser mão única nos finais de semana e feriados

A alteração no trânsito começa a valer já neste sábado (7) e também será aplicada aos domingos e feriados. Medida é para dar mais segurança e comodidade aos frequentadores; veja o trecho da alteração

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 12:20

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

06 ago 2021 às 12:20
Paisagem da Rota do Lagarto, em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins
A Rota do Lagarto é um dos circuitos turísticos mais procurados no Estado, especialmente no inverno Crédito: Trip Advisor/Reprodução
As montanhas capixabas são destino certo para muitas pessoas que querem aproveitar o inverno e curtir um friozinho, mas quem pretende aproveitar a estação em Domingos Martins, na Região Serrana, deve ficar atento a uma mudança importante que começa a valer a partir deste sábado (7).
A tradicional Rota do Lagarto, no distrito de Pedra Azul, terá sentido único já neste final de semana, ou seja, o ir e vir de carros passa a ser somente mão única. Desta forma, os motoristas poderão fazer o retorno pelo Quadrado da região de Pedra Azul ou pela Rodovia Mário Módolo.
A medida será aplicada sempre aos sábados, domingos e feriados e, de acordo com a Prefeitura de Domingos Martins,  se aplica no trecho que vai do restaurante Peterle  (km 88 da BR-262) até a entrada do Parque Estadual Pedra Azul
A Rota do Lagarto inteira possui 8 quilômetros de extensão, porém, o trecho que será transformado em mão única tem apenas 2 quilômetros. Nos dias da semana, o fluxo permanece nos dois sentidos. 
De acordo com a administração municipal, a decisão foi tomada em conjunto com a comunidade, empresários e o Montanhas Capixabas Convention, pensando na segurança e no conforto de quem frequenta a região. Equipes da Prefeitura de Domingos Martins estarão no local neste final de semana para orientar os motoristas sobre as mudanças implantadas.

VETO

Além dessa medida, é importante ressaltar que continua valendo o Decreto Municipal nº 3.847/2021 que proíbe a circulação de ônibus e micro-ônibus na Rota do Lagarto aos finais de semana e feriados. Para atender aos ônibus e micro-ônibus de turismo, foi criado um estacionamento no Centro de eventos Morangão, para uso desses veículos. No local está sendo ofertado serviços de translado utilizando táxi ou van de aluguel.

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