Trecho da Rota do Lagarto passa a ser mão única nos finais de semana e feriados

A Rota do Lagarto é um dos circuitos turísticos mais procurados no Estado, especialmente no inverno Crédito: Trip Advisor/Reprodução

As montanhas capixabas são destino certo para muitas pessoas que querem aproveitar o inverno e curtir um friozinho, mas quem pretende aproveitar a estação em Domingos Martins , na Região Serrana, deve ficar atento a uma mudança importante que começa a valer a partir deste sábado (7).

Rota do Lagarto, no distrito de A tradicional, no distrito de Pedra Azul , terá sentido único já neste final de semana, ou seja, o ir e vir de carros passa a ser somente mão única. Desta forma, os motoristas poderão fazer o retorno pelo Quadrado da região de Pedra Azul ou pela Rodovia Mário Módolo.

A medida será aplicada sempre aos sábados, domingos e feriados e, de acordo com a Prefeitura de Domingos Martins, se aplica no trecho que vai do restaurante Peterle (km 88 da BR-262) até a entrada do Parque Estadual Pedra Azul.

A Rota do Lagarto inteira possui 8 quilômetros de extensão, porém, o trecho que será transformado em mão única tem apenas 2 quilômetros. Nos dias da semana, o fluxo permanece nos dois sentidos.

De acordo com a administração municipal, a decisão foi tomada em conjunto com a comunidade, empresários e o Montanhas Capixabas Convention, pensando na segurança e no conforto de quem frequenta a região. Equipes da Prefeitura de Domingos Martins estarão no local neste final de semana para orientar os motoristas sobre as mudanças implantadas.

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