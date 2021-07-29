Decreto proíbe ônibus na Rota do Lagarto aos finais de semana e feriados Crédito: Leonardo Merçon

Um decreto do município de Domingos Martins , na região Serrana do Estado, proibiu a circulação de ônibus e micro-ônibus de turismo na Rota do Lagarto, na Pedra Azul , durante sábados, domingos e feriados. A medida, que passa a funcionar neste sábado (31), é definitiva e foi tomada pela prefeitura em conjunto com a organização Montanhas Capixabas Convention, empresários da região e com a comunidade.

De acordo com a prefeitura de Domingos Martins, a principal motivação para a implementação da medida foi a de melhorar a mobilidade de veículos na região. A Rota do Lagarto, zona essencialmente turística, de hotelaria, lazer e restaurantes, é uma via estreita, que não comporta veículos maiores. A proibição se estende às vias de acesso à rota, como a rua Mário Módolo.

Para atender aos ônibus e micro-ônibus de turismo, será criado um estacionamento no Centro de eventos Morangão. No local, serão ofertados serviços de translado, com disponibilidade de táxis ou vans cadastradas de aluguel. Desse modo, a prefeitura afirma que será possível reorganizar de forma mais eficiente o fluxo de veículos em toda a região da Pedra Azul.

De acordo com Lair Cebin, presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), quando há passagem de veículos grandes pela Rota do Lagarto, o trânsito fica travado. "Isso acaba causando desconforto ao turista, que vem para relaxar e não consegue. Então decidimos por ceder o espaço da festa para estacionar micro-ônibus e ônibus", disse.

"Neste ano, assim como no ano passado, não temos a tradicional Festa do Morango, então aquele espaço está desocupado. Cedemos o estacionamento por conta da localização, os ônibus poderão ficar lá e já está organizada a logística para levar os turistas por taxis e vans cadastradas" Lair Cebin - Presidente da Afemor