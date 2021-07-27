Após reabilitação, gavião-pombo volta para a natureza no ES

A chegada do animal ao Cetras do Iema, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), foi há cerca de 15 dias. A médica-veterinária do Ipram, Thassiane Targino, falou sobre o caso: “O animal estava debilitado, apresentava dificuldades para se locomover e para comer. Após passar por uma bateria de exames, foi constatado que estava com uma fratura na fíbula direita”.

A ave foi constantemente avaliada por uma equipe multidisciplinar desde sua chegada ao local de reabilitação. Eles analisaram a capacidade de caçar, comer e voar antes de soltá-la novamente. O gavião-pombo foi solto na última sexta-feira (23), mas, antes que voltasse ao seu habitat natural, os responsáveis ainda avaliaram a perna direita e o estado de saúde do animal, que se encontravam em boas condições.