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Atacado por cachorro

Após reabilitação, gavião-pombo volta para a natureza no ES

Ave foi atacada por um cachorro, passou por tratamento e foi solta no Parque da Fonte Grande, em Vitória. Segundo médica-veterinária Thassiane Targino, gavião-pombo sofreu uma fratura na fíbula direita

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 11:51

Publicado em 

27 jul 2021 às 11:51
Gavião-pombo tem nova chance na natureza
Gavião-pombo tem nova chance na natureza Crédito: Divulgação/Iema
Espécie ameaçada de extinção, um gavião-pombo-pequeno (Buteogallus lacernulatus), recebeu nova chance no mundo animal após tratamentos médicos. A ave foi atacada por um cachorro e ficou debilitada, porém, com o tratamento no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em Cariacica, pôde voltar à natureza. O gavião-pombo foi solto no Parque da Fonte Grande, em Vitória
A chegada do animal ao Cetras do Iema, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), foi há cerca de 15 dias. A médica-veterinária do Ipram, Thassiane Targino, falou sobre o caso: “O animal estava debilitado, apresentava dificuldades para se locomover e para comer. Após passar por uma bateria de exames, foi constatado que estava com uma fratura na fíbula direita”.
A ave foi constantemente avaliada por uma equipe multidisciplinar desde sua chegada ao local de reabilitação. Eles analisaram a capacidade de caçar, comer e voar antes de soltá-la novamente. O gavião-pombo foi solto na última sexta-feira (23), mas, antes que voltasse ao seu habitat natural, os responsáveis ainda avaliaram a perna direita e o estado de saúde do animal, que se encontravam em boas condições.
Com informações do site do Governo do Estado. 

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