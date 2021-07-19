Iema do ES abre processo seletivo com 14 vagas e salário de R$ 5,4 mil

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) publicou nesta segunda-feira (19) o edital de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais em designação temporária. A oferta é de 14 vagas para os cargos de agente e analista de suporte de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, e para tecnólogo em saneamento ambiental. A remuneração varia de R$ 4.599,13 a R$ 5.416,56, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.
Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 40 horas semanais. De acordo com o edital, podem participar candidatos com formação em Engenharia Química, Florestal e Ambiental, em Biologia, Geologia, Química, Administração e Tecnologia em Saneamento Ambiental.
Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 22 de julho até as 23h59 de 1º de agosto, no site www.selecao.es.gov.br. Só será aceita uma inscrição por CPF. A seleção será composta por três etapas: inscrição e classificação; comprovação de informações com apresentação de títulos, e a formalização do contrato.
O processo seletivo terá a validade de 36 meses. Os profissionais contratados atuarão na Coordenação Técnica de Enfrentamento à Crise Ambiental do Rio Doce (CTECAD) do Iema.