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Seleção

Iema do ES abre processo seletivo com 14 vagas e salário de R$ 5,4 mil

Oportunidades são para profissionais que tenham formação tecnológica ou superior. Inscrições poderão ser feitas de 22 de julho a 1° de agosto

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:56
Trabalho de profissionais do Iema
Trabalho de pesquisa dos profissionais do Iema Crédito: Iema/Divulgação
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) publicou nesta segunda-feira (19) o edital de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais em designação temporária. A oferta é de 14 vagas para os cargos de agente e analista de suporte de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, e para tecnólogo em saneamento ambiental. A remuneração varia de R$ 4.599,13 a R$ 5.416,56, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.
Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 40 horas semanais. De acordo com o edital, podem participar candidatos com formação em Engenharia Química, Florestal e Ambiental, em Biologia, Geologia, Química, Administração e Tecnologia em Saneamento Ambiental.

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Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 22 de julho até as 23h59 de 1º de agosto, no site www.selecao.es.gov.br. Só será aceita uma inscrição por CPF. A seleção será composta por três etapas: inscrição e classificação; comprovação de informações com apresentação de títulos, e a formalização do contrato.
O processo seletivo terá a validade de 36 meses. Os profissionais contratados atuarão na Coordenação Técnica de Enfrentamento à Crise Ambiental do Rio Doce (CTECAD) do Iema.

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