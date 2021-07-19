Prefeitura de Vitória abre seleção com salário de até R$ 5,4 mil

Prefeitura de Vitória tem oportunidades temporárias para atender a necessidade da Secretaria de Educação Crédito: Fernando Madeira

Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior temporários. A remuneração pode chegar a R$ 5.444,62, para carga horária de 40 horas semanais. A oferta é de duas vagas para atender a demanda da Secretaria de Educação do município. Também haverá a formação de cadastro de reserva.

Há uma oportunidade para analista de gestão pública - estatístico e o salário do cargo é de R$ 2.965,32. A seleção prevê ainda a contratação de um engenheiro eletricista, com remuneração de R$ 5.444,62. Além da formação superior, é necessário que os profissionais tenham registro no conselho de classe.

As inscrições podem ser feitas das 8 horas do dia 23 de julho até as 23h59 de 2 de agosto de 2021, pelo endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br . No site, estão disponíveis o edital e a ficha de inscrição.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira contará com o preenchimento da ficha de inscrições, enquanto a segunda fase será composta pela comprovação das informações declaradas e documentos para admissão.