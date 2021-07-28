Motoboy que "voou" em acidente impressionante em Cachoeiro passa bem

Motoboy ficou ferido após voar em acidente em Cachoeiro Crédito: Divulgação

Ele segue internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia e ainda não tem previsão de alta, mas está consciente e conversando. Fernando já foi submetido a duas cirurgias, no pé e no pulso.

Em conversa por telefone com a reportagem da TV Gazeta Norte, Fernando falou que ainda passará por mais duas cirurgias, mas se disse feliz por ter sobrevivido ao impressionante acidente. O motoboy contou que bateu contra um vaso de plantas e, quando se deu conta, já estava "voando". As imagens do acidente, segundo ele, nunca vão sair da sua cabeça.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu no último dia 21, quando Fernando Santos Fernandes foi desviar de um carro que fazia uma conversão quando colidiu com um ressalto da calçada e acabou "voando". Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança de um comércio da região, é possível ver o exato momento em que o motoboy voa, por cerca de 50 metros, pela caçada e cai próximo ao meio-fio. O acidente aconteceu na Avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília.

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