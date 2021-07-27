Vídeo: mulher fica presa em bueiro e é resgatada por bombeiros em Aracruz

Uma mulher caiu em um bueiro nesta terça-feira (27) em Aracruz, Norte do Espírito Santo, e ficou com a perna presa. Para resgatar a vítima, o Corpo de Bombeiros precisou cortar as grades do bueiro.
O caso ocorreu na localidade de Guaraná. O Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, retirou a vítima com o uso de um desencarcerador. O bueiro precisou ser cortado para que a perna da vítima fosse liberada. Um vídeo mostra o trabalho das equipes e a vítima gritando de desespero.
Segundo os bombeiros, a vítima foi socorrida e transportada à UPA de Vila Rica. O nome da mulher e as causas do acidente não foram informadas.