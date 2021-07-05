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Em outubro

Sesi vai abrir dois teatros para 300 pessoas em Aracruz e Linhares

A partir de outubro, dois novos ativos culturais do Espírito Santo poderão receber espetáculos e concertos iguais aos do Teatro Sesi, de Jardim da Penha, em Vitória
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

05 jul 2021 às 13:54

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 13:54

O diretor do Sesi Cultura, Marcelo Lages, apresenta novos teatros em Aracruz e Linhares, com boca de palco de 15 metros e capacidade para até 300 pessoas cada
O diretor do Sesi Cultura, Marcelo Lages, apresenta novos teatros em Aracruz e Linhares, com boca de palco de 15 metros e capacidade para até 300 pessoas cada Crédito: Reprodução/Instagram @sesiculturaes
Já a partir de outubro deste ano, novos teatros Sesi em Aracruz e Linhares, no Norte do Espírito Santo, poderão receber espetáculos e concertos iguais aos realizados na unidade do complexo cultural que fica Jardim da Penha, em Vitória.
Os dois novos ativos, que estão em fase final de instalação de iluminação para inauguração, ainda terão um palco mais robusto que os da Capital, como adianta o diretor do Sesi Cultura, Marcelo Lages.
"É uma estrutura de teatro como o que temos em Jardim da Penha, mas com uma vantagem: os palcos dos dois novos espaços têm uma boca de cena maior, com 15 metros. Em Vitória, o local possui 8 metros. É quase o dobro", confidencia.
Segundo ele, a ideia é apresentar os números que a Orquestra Camerata e os artistas do Sesi realiza de forma mais prática aos moradores do interior do Estado. Atualmente, o sistema realizava apenas apresentações improvisadas em outros locais.
"Nós chegamos a fazer, no ano passado, apresentações em Linhares e Aracruz, sim. Levamos dois concertos da Camerata para lá, mas improvisamos, principalmente, a questão da iluminação e do som", fala ele, que assumiu a diretoria do sistema em 2018.
"Quando cheguei à diretoria do Sesi, essa obra já estava em andamento e desde então, bastante avançada. Agora estamos em vias de finalizar toda essa instalação de luz, que já está com tudo esquematizado e pronto, para podermos, em outubro, começar a fazer a agenda dos dois novos teatros", conta.
A princípio, os espetáculos apresentados no interior seriam os mesmos que já estariam em cartaz em Vitória, como a Noite Tchaikovsky, que aconteceu no último fim de semana, no Sesi de Jardim da Penha. O evento, que é o primeiro depois da paralisação provocada pela pandemia da Covid-19, servirá de termômetro para o sistema e para a Prefeitura de Vitória (PMV) poderem começar a pensar, realmente, em retomar com as atividades culturais.
Até por isso, por enquanto, a expectativa de Lages está nas alturas para voltar com o cronograma de apresentações, mas ainda não há nada totalmente confirmado.
"No futuro, a ideia é a gente atender as programações que essas cidades têm com artistas do Espírito Santo, respeitando os eventos locais e levando apresentações de Vitória para lá "
Marcelo Lages - Diretor do Sesi Cultura

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