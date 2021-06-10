Dia dos Namorados: Camerata Sesi embala data com concerto de 24 horas

Os músicos da Camerata Sesi vão enfrentar uma maratona no próximo sábado (12). A turma vai realizar um show com 24 horas ininterruptas de música ao vivo, com direito a convidados de honra, a partir das 19h. A transmissão, que chega para embalar o Dia dos Namorados, acontece no canal da orquestra no YouTube.
Em seu segundo ano, a live concert intitulada Maratona do Bem promete atrair um público de mais de 100 mil pessoas e arrecadar centenas de cestas básicas para os capixabas. "Ano passado, arrecadamos mais de 5 toneladas de alimentos", destaca Marcelo Lages, diretor, curador e organizador do evento.
As doações poderão ser realizadas via Picpay - o código será disponibilizado na tela durante a transmissão. Tudo começa no sábado, dia 12, às 19 horas e termina no domingo, dia 13, às 19h.
"É uma live de 24 horas com uma programação diversificada, que vamos passar por todos os ritmos. Vamos começar com o tango, que tem a participação de bailarinos dançando, a gente vai para love songs, depois vamos para a Rockestra. Serão grandes repertórios que já fizemos, passa pelo samba, passa pelo Divas (confira o espetáculo deste ano abaixo), passa pela bossa nova. São vários espetáculos e concertos que a gente está remontando um colado no outro", explica Lages.
De acordo com o diretor, a Maratona do Bem vai contar com uma equipe de mais de 100 pessoas, incluindo músicos, atores, bailarinos, cantores e equipe técnica. A Orquestra Camerata Sesi é a anfitriã da live e convidou artistas locais e internacionais para participar. Amaro Lima, Alexandre Bianque, André Prando, Marco Cypreste, Claudio Passamani, Gustavo Macaco, Dona Fran, Laís Rocha, Sandrera, Gabriel Abaurre, Marcos Paulo, Elaine Vieira, Priscila Ferrari, Samuca 05, Kamila Gabriel, a cantora russa Ekaterina Bessmertnova e a Companhia de Dança de Portugal prometem se revezar no palco levando diversidade ao concerto.
O repertório começa com “Tango, tons e Cores” e músicas românticas para comemorar o “Dia dos Namorados”, além de programas variados com rockestra, MPB, samba, trilhas de filmes, clássicos e muita música. Tudo O acontecerá no Teatro do Sesi de Jardim da Penha, em Vitória, mas sem a presença do público.
- MARATONA DO BEM
- Quando: sábado (12), a partir das 19h, indo até às 19h de domingo (13)
- Onde: Youtube da Camerata Sesi
- Gratuito
- PROGRAMAÇÃO
- 19h: Tango, Lons e Cores - Cia de Dança do Sesi e Camerata Sesi
- 20h: Love Songs - Marco Cypreste e Laís Rocha
- 21h: Rockestra - Dona Fran, Laís Rocha, Cláudio Passamani e Marco Cypreste, Alexandre Bianque e Camerata Sesi
- 23h: MPB - André Prando e Camerata Sesi
- 0h: Bossa Nova - Marcus Paulo e Camerata Sesi
- 1h: Barroco - Dennys Serafim e Ever Aguero
- 2h: Duo-Solo Clássicos - Camerata Sesi: Daniel Amaral, Rafael Radke e Rodney Miranda
- 3h: Rádio Camerata Pop - Marcelio Martins, Dayse Sales , Rafael Radke, Fabricio Moura e Suelen Peroni
- 4h: Cello e Percussão - Fabrício Moura e Gabriel Novais
- 5h: Mozart - Camerata Sesi: Diego Adinolfi, Jacqueline Lima, Elton Reis, Rodney Miranda, Jonathan Azevedo e Leandro Nery
- 6h: Villa-Lobos - Camerata Sesi: Gabriela Queiroz e Jonathan Azevedo
- 7h: Bach e Haendel - Camerata Sesi: Gabriela Queiroz e Denny Serafim
- 8h: Quarteto Bratya - Quarteto Bratya
- 9h: Infantil - Estevão Gomes e Camerata Sesi
- 10h: As Quatro Estações de Vivaldi - Camerata Sesi
- 11h: Amaro Lima - com Camerata Sesi
- 12h: É Samba Clássico! - Ekaterina Bersmetnova, Dona Fran, Elaine Vieira, Priscila Ferrari e Camerata Sesi
- 13h: Trilhas de Filme - Camerata Sesi
- 14h: Beatles - Gabriel Abaurre com Banda Singles e Camerata Sesi
- 15h: Roberto Carlos - Camerata Sesi
- 16h: Hip - Hop com Samuca 05 - Samuca 05 e Camerata Sesi
- 17h: Rock Nacional - Sandrera, Marco Cypreste, Dona Fran, Cláudio Passamani e Kamila Gabriel
- 18h: Michael Jackson - Marco Cypreste , Kamila Gabriel e Camerata Sesi
- 19h: Encerramento