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Música na quarentena: Camerata Sesi disponibiliza apresentações na web

Entre os registros, a orquestra destaca o concerto em homenagem a Michael Jackson e Ballet Lago dos Cisnes para os entendiados de plantão passarem o tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 14:00

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 14:00

Orquestra Camerata Sesi
Orquestra Camerata Sesi Crédito: Victor de Prá/Divulgação
A Camerata Sesi, que iniciaria sua temporada de apresentações no último dia 21 de março, cancelou seus concertos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e do governo do Espírito Santo. Mas, para não deixar seus fãs e amantes da música clássica na mão, a orquestra resolveu disponibilizar concertos de sucesso na web.
Eles estão disponíveis no canal da Camerata Sesi no YouTube, podendo ser vistos e revistos pelos que procuram entretenimento em meio a pandemia. Por lá, você confere 22  apresentações, indo da música clássica ao rock. A dança também permeia alguns dos shows, como o ballet, em "O Lago dos Cisnes" e o ritmo argentino, em "Tango, tons e cores". 
A iniciativa ajuda a preparar o público para o retorno das atividades, que está prevista para o fim deste mês. Vamos observando como a epidemia vai se comportar no decorrer dias, explica maestro Leonardo David, levando em conta que o prazo pode se estender caso a pandemia e as recomendações de isolamento continuem.

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Através de suas redes sociais, a Camerata também está desenvolvendo a inciativa "Café com o Maestro", agora em formato live. O tradicional bate-papo com o Maestro Leonardo David, que antecede os concertos, será online nesse período de isolamento social. Todas as quartas-feiras e aos sábados, sempre às 17h. O tema da quinta edição, neste dia 11, é Música e Literatura.
O tema tem relação com o concerto que abria A temporada 2020 da Orquestra Camerata Sesi/Findes: Sonho de Uma Noite de Verão, que une a literatura de Shakespeare e a música do compositor, pianista e maestro alemão Felix Mendelssohn Bartholdy, além de ballet. O bate-papo também trará um panorama sobre outras grandes obras literárias que viraram verdadeiros espetáculos de música clássica, como Dom Quixote.

CONFIRA ALGUMAS APRESENTAÇÕES DA CAMERATA DISPONÍVEIS ONLINE

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