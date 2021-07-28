Com cartaz, idosa volta a hospital para agradecer funcionários em Vitória

Manuela de Fátima Vieira, de 68 anos, passou por quatro cirurgias na Santa Casa de Misericórdia de Vitória Crédito: Comunicação Santa Casa

"Antes eu via tudo amarelado, agora estou vendo tudo branquinho". Aos 68 anos, Manuela de Fátima Vieira voltou a enxergar bem e nesta quarta-feira (28) fez questão de agradecer aos profissionais de saúde que cuidaram dela ao longo de quatro cirurgias. Com pterígio e catarata, o último procedimento cirúrgico foi feito há uma semana, na Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

Na manhã desta quarta-feira (28), ela voltou ao hospital com um cartaz que dizia: "Gratidão a todos os funcionários pelo carinho e cuidado". Uma forma de agradecer em tempos de pandemia, quando não é possível "chegar em um e outro" para abraçar.

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"Foram duas cirurgias em cada olho. Eu tinha aquela carninha vermelha (pterígio), aí tirou primeiro ela de uma e depois da outra. Depois fiz a catarata. A última cirurgia eu fiz no dia 22 de julho, hoje voltei para a revisão e achei uma forma de agradecer. Eles são muito carinhosos. Temos que elogiar as pessoas que merecem", afirma.

"Na luta e na bonança temos que estar sempre em agradecimento. Que as pessoas aprendam a valorizar e a voltar para agradecer" Manuela de Fátima Vieira - Paciente da Santa Casa de Vitória

Cartaz com agradecimento feito por Manuela, após o sucesso de quatro cirurgias oftalmológicas Crédito: Comunicação Santa Casa

Ao longo da pandemia, Manuela mudou de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, para Vitória para fazer o tratamento oftalmológico. Tudo foi feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS)