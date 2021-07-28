Com alerta de frio, temperatura pode cair até 10 °C na Grande Vitória

Prepare o casaco! Grande Vitória pode ter novos recordes de frio nesta semana Crédito: Carlos Alberto Silva

Os últimos dias do mês de julho prometem ser gelados no Espírito Santo . Se o começo deste mês foi marcado por recordes de frio, o mesmo pode se repetir nos próximos dias. A frente fria que começou a avançar pelo Brasil na tarde da última segunda-feira (26) deve alcançar o Espírito Santo entre o fim da tarde desta quarta (28) e a madrugada de quinta-feira (29). Assim, as temperaturas devem voltar a despencar no território capixaba.

e até 33 °C nas demais regiões, inclusive na Grande Vitória. Com isso, a queda na temperatura pode ser de até 10°C nesta quinta-feira (29). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , nesta quarta-feira (28) as temperaturas devem ficar bem elevadas e as máximas podem chegar aos 30 °C na Região Serrana. Com isso, a queda na temperatura pode ser de até 10°C nesta quinta-feira (29).

"Para amanhã (quinta), teremos uma queda acentuada nas temperaturas. Em algumas regiões, as temperaturas máximas ficam até 10 °C inferiores às que serão registradas hoje (quarta)" Hugo Ramos - Meteorologista

NOVOS RECORDES DE FRIO

Na quinta-feira (29), com a passagem da frente fria, as nuvens aumentam e pode chover fraco no Espírito Santo. Também são esperadas algumas rajadas fortes, com ventos acima dos 50km/h para todas as regiões capixabas. A massa de ar que acompanha a frente fria vai contribuir para a queda significativa das temperaturas.

"Para amanhã (quinta), pode ser possível ter a temperatura máxima mais baixa do ano, em função do aumento da cobertura de nuvens e da injeção de ar polar", prevê o meteorologista do Incaper.

Na quinta (29), os termômetros devem variar entre 16 °C e 23 °C na Grande Vitória, e entre de 6 °C e 18 °C nas áreas mais altas da Região Serrana. Na Região Sul, mínima de 9 °C e máxima de 20 °C. E nas regiões Norte e Noroeste, mínima de 15 °C e máxima de 23 °C.

De acordo com o Incaper, na sexta (30) a nebulosidade associada à passagem da frente se dissipa, ocorre uma forte queda nas temperaturas no período no turno, e algumas cidades do Espírito Santo podem ter a madrugada mais fria do ano. Essas condições também são favoráveis para a ocorrência de geada, principalmente em regiões de altitude elevada.

Na sexta-feira (30) as áreas mais altas das regiões Sul e Serrana têm previsão de mínima de 4 °C e máxima de 20 °C. Enquanto na Grande Vitória e nas demais regiões do Estado, os termômetros vão variar entre 13 °C e 25 °C.

GEADA NO FIM DE SEMANA

Devido às condições favoráveis para o declínio acentuado de temperatura, para o final de semana há uma grande possibilidade de formação de geada nos trechos de altitude elevada do Estado.

No sábado (31), último dia de julho, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros contribui para a presença de nuvens no Espírito Santo. Previsão de chuva fraca em quase todas as regiões, com exceção do noroeste capixaba. Já no domingo (1º), primeiro dia de agosto, o tempo será de sol e chuva rápida em alguns trechos do Espírito Santo. A chuva ocorre de forma esparsa nas regiões Norte, Noroeste e Serrana. Os ventos perdem força e as temperaturas sofrem ligeiro aumento.

ATENÇÃO COM A UMIDADE DO AR