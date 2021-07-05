Domingos Martins registra 3,8 °C, novo recorde de frio no ES em 2021

Depois de registrar geada no final de semana, a temperatura voltou a cair em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Nesta segunda-feira (5), a localidade de Aracê registrou 3,8°C e estabeleceu um novo recorde de frio no Estado.
A temperatura registrada na estação meteorológica do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) nesta segunda é a menor do ano, 0,9 °C inferior aos 4,7 °C registrados no ultimo sábado (3) na mesma localidade.
De acordo com o Incaper, a queda das temperaturas foi ocasionada pela presença do ar frio e seco no Estado. Além disso, a pouca nebulosidade contribuiu para a forte perda de calor no período noturno, o que derrubou as temperaturas na Região Serrana.
GRANDE VITÓRIA
Além de Domingos Martins, o frio tem marcado presença também em outra cidades capixabas. Os termômetros marcaram 6,9 °C nesta segunda (5) em Venda Nova do Imigrante, e 9,5 °C em Santa Tereza. Já Iúna, na Região do Caparaó capixaba, registrou 7,6°C.
Na Grande Vitória, os termômetros da Capital marcaram 13,7 °C nesta segunda, temperatura que é muito próxima dos 13,5 °C - a menor marca do ano em Vitória -, registrados na última sexta-feira (2). Já em Vila Velha, os termômetros marcaram 14,7 °C.
AS TEMPERATURAS EM ALGUMAS CIDADES NESTA SEGUNDA (5)
- Alfredo Chaves: 14,2 °C
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 10,7 °C
- Aracê, Domingos Martins: 3,8 °C
- Ecoporanga: 13,7 °C
- Iúna: 7,6 °C
- Linhares: 15,6 °C
- Marilândia: 14,3 °C
- Presidente Kennedy: 14,5 °C
- Santa Teresa: 9,5 °C
- São Mateus: 14,3 °C
- Venda Nova do Imigrante: 6,9 °C
- Vitória: 13,7 °C
- Vila Velha: 14,7 °C