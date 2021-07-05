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Inverno

Domingos Martins registra 3,8 °C, novo recorde de frio no ES em 2021

De acordo com o Incaper, a queda das temperaturas foi ocasionada pela presença do ar frio e seco no Estado

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:42

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

05 jul 2021 às 11:42
Frio e agasalhos
Vitória e Vila velha também começaram a semana com temperaturas mais baixas  Crédito: Carlos Alberto Silva
Depois de registrar geada no final de semana, a temperatura voltou a cair em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Nesta segunda-feira (5), a localidade de Aracê registrou 3,8°C e estabeleceu um novo recorde de frio no Estado
A temperatura registrada na estação meteorológica do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) nesta segunda é a menor do ano,  0,9 °C inferior aos 4,7 °C registrados no ultimo sábado (3) na mesma localidade.
De acordo com o Incaper, a queda das temperaturas foi ocasionada pela presença do ar frio e seco no Estado. Além disso, a pouca nebulosidade contribuiu para a forte perda de calor no período noturno, o que derrubou as temperaturas na Região Serrana.

GRANDE VITÓRIA

Além de Domingos Martins, o frio tem marcado presença também em outra cidades capixabas. Os termômetros marcaram  6,9 °C nesta segunda (5) em Venda Nova do Imigrante, e 9,5 °C em Santa Tereza. Já Iúna, na Região do Caparaó capixaba, registrou 7,6°C.
Na Grande Vitória, os termômetros da Capital marcaram 13,7 °C nesta segunda, temperatura que é muito próxima dos 13,5 °C - a menor marca do ano em Vitória -, registrados na última sexta-feira (2). Já em Vila Velha, os termômetros marcaram 14,7 °C.

AS TEMPERATURAS EM ALGUMAS CIDADES NESTA SEGUNDA (5)

  • Alfredo Chaves: 14,2 °C
  • Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 10,7 °C
  • Aracê, Domingos Martins: 3,8 °C 
  • Ecoporanga: 13,7 °C
  • Iúna: 7,6 °C
  • Linhares: 15,6 °C
  • Marilândia: 14,3 °C
  • Presidente Kennedy: 14,5 °C
  • Santa Teresa: 9,5 °C
  • São Mateus: 14,3 °C
  • Venda Nova do Imigrante: 6,9 °C
  • Vitória: 13,7 °C
  • Vila Velha: 14,7 °C

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