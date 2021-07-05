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Em Nova York

Bilionário misterioso coloca apartamento à venda por R$ 857 milhões

Empresário saudita, que é dono do imóvel mas mantém sua identidade em sigilo, quer 170 milhões de dólares pelo apartamento que fica em endereço nobre de Manhattan
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2021 às 09:07

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 09:07

Apartamentão na 432 da Park Avenue, em Nova York, nos Estados Unidos, é colocado à venda por mais de R$ 857 milhões
Apartamentão na 432 da Park Avenue, em Nova York, nos Estados Unidos, é colocado à venda por mais de R$ 857 milhões Crédito: Pinterest/Reprodução
Em plena recuperação pós-crise financeira provocada pela Covid-19, o mercado imobiliário de Nova York, nos Estados Unidos, deve ficar ainda mais aquecido nos próximos dias, com o anúncio recente de um apartamentão que entrará no jogo pela bagatela de 170 milhões de dólares, que equivale a R$ 857,5 milhões. 
Segundo informações do Glamurama, o imóvel é de um bilionário saudita misterioso, que prefere manter a identidade em sigilo mesmo colocando o apartamento de luxo à venda. 

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O imóvel, ainda de acordo com a publicação, fica no número 432 da Park Avenue, um endereço nobre de Manhattan. Na última semana, duas unidades de um prédio vizinho foram vendidas por 157 milhões de dólares, o que equivale a algo em torno de R$ 794,4 milhões. 

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