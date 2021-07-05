Bilionário misterioso coloca apartamento à venda por R$ 857 milhões

Em plena recuperação pós-crise financeira provocada pela Covid-19, o mercado imobiliário de Nova York, nos Estados Unidos, deve ficar ainda mais aquecido nos próximos dias, com o anúncio recente de um apartamentão que entrará no jogo pela bagatela de 170 milhões de dólares, que equivale a R$ 857,5 milhões.
Segundo informações do Glamurama, o imóvel é de um bilionário saudita misterioso, que prefere manter a identidade em sigilo mesmo colocando o apartamento de luxo à venda.
O imóvel, ainda de acordo com a publicação, fica no número 432 da Park Avenue, um endereço nobre de Manhattan. Na última semana, duas unidades de um prédio vizinho foram vendidas por 157 milhões de dólares, o que equivale a algo em torno de R$ 794,4 milhões.