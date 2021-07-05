Bilionário misterioso coloca apartamento à venda por R$ 857 milhões

Apartamentão na 432 da Park Avenue, em Nova York, nos Estados Unidos, é colocado à venda por mais de R$ 857 milhões Crédito: Pinterest/Reprodução

Em plena recuperação pós-crise financeira provocada pela Covid-19, o mercado imobiliário de Nova York, nos Estados Unidos, deve ficar ainda mais aquecido nos próximos dias, com o anúncio recente de um apartamentão que entrará no jogo pela bagatela de 170 milhões de dólares, que equivale a R$ 857,5 milhões.

Segundo informações do Glamurama, o imóvel é de um bilionário saudita misterioso, que prefere manter a identidade em sigilo mesmo colocando o apartamento de luxo à venda.