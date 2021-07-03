Pedra Azul amanheceu com geada neste sábado (03) e termômetros marcaram 4,7 °C Crédito: Luani Modolo

Your browser does not support the audio element. Com geada, Domingos Martins registra 4,7°C e bate novo recorde de frio

"Está muito frio. Ano passado não fez tanto frio igual a este ano". O comentário de Luani Modolo tem sido comum entre quem vive na Região Serrana do os termômetros marcaram 4,7°C na localidade de Aracê, o dia mais frio do ano no Espírito Santo. Em Pedra Azul, distrito do município, houve o registro de geada na manhã deste sábado (03). . O comentário de Luani Modolo tem sido comum entre quem vive na Região Serrana do Espírito Santo e tem enfrentado dias seguidos com temperaturas baixas. Pelo segundo dia consecutivo, a temperatura despencou em Domingos Martins

Além disso, a redução da nebulosidade contribuiu para a forte perda de calor no período noturno, o que derrubou as temperaturas na Região Serrana.

"A gente está na época mais fria e seca do ano, o destaque é a incursão de massa de ar polar. As primeiras massas de ar polar começaram no outono, tivemos incursão de frente fria em maio e junho. Agora as frentes frias passam a ser mais frequentes, é uma característica comum desta época", explica o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos.

Embora o frio seja comum nesta época do ano, quem vive nas montanhas capixabas diz que o inverno deste ano está mais rigoroso. "Acordo 5h30 para ir para a academia, mas tem que ter coragem. Está fazendo bastante frio. Aqui é sempre frio nesta época, mas estou achando este ano pior. Ano passado não fez tanto frio igual a este ano", compara Luani, moradora de Pedra Azul.

Em dia mais frio do ano no ES, região Serrana amanheceu com geada neste sábado (03)

"HOJE FOI O DIA DE TEMPERATURA MAIS BAIXA"

o termômetro da casa da Katia Biasutti, de 63 anos, na localidade de Alto Caxixe, no mesmo município, marcou 2°C no começo da manhã. Em Venda Nova do Imigrante , também na região Serrana, a estação meteorológica do Incaper registrou 6,7 °C neste sábado. Mas

"O termômetro fica na parede, na varanda de casa. Fiz o registro por volta de 6h20, não sei se antes fez mais frio porque até então ninguém tinha tido coragem de sair de casa. Aqui faz muito frio, os termômetros estavam ficando em 4°C, 5°C, mas hoje foi o dia que a temperatura ficou mais baixa", contou.

Termômetro marcou 2°C na localidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Katia Biasutti

"Faço artesanato, mas não estou conseguindo costurar de tanto frio. É sempre frio nessa época. Mas este ano o frio está mais intenso " Katia Biasutti - Moradora de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante

A TEMPERATURA EM ALGUMAS CIDADES CAPIXABAS NESTE SÁBADO (03)

Alfredo Chaves: 13,9 °C

Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 10,8 °C

Aracê, Domingos Martins: 4,7 °C

Iúna: 8,8 °C

Linhares: 16,3 °C

Presidente Kennedy: 14,6 °C

São Mateus: 15,2 °C

Venda Nova do Imigrante: 6,7 °C

Vitória: 15,1 °C

Vila Velha: 16,4 °C

DOMINGO GELADO

Os próximos dias devem seguir frios na maior parte do Espírito Santo. De acordo com o Incaper, no domingo (04), o ar seco dificulta a formação de nebulosidade no Espírito Santo e há risco de formação de geada nos trechos mais elevados da região Serrana. Nas montanhas capixabas, os termômetros vão variar entre 7°C e 24°C.

Já na Grande Vitória , a previsão é de mínima de 16 °C e máxima de 26 °C. Enquanto nas demais regiões do Estado os termômetros vão variar entre 11°C, nas áreas mais altas da região Sul, e 30°C, nas cidades mais quentes do Norte e Noroeste do Espírito Santo.