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Mínima foi de 4,9°C

Veja a lista de cidades que bateram recorde de frio do ano no ES

A localidade de Aracê, em Domingos Martins, na Região Serrana, registrou a menor temperatura do ano: 4,9 °C. Vitória e Vila velha também tiveram recorde de frio nesta sexta (2)

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 12:40

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

02 jul 2021 às 12:40
Frio e agasalhos
Temperaturas mais baixas do ano no Espírito Santo foram registradas nesta sexta (02) Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem achou que o Espírito Santo não teria inverno este ano, se enganou. As últimas semanas têm sido de frio e recorde de temperaturas mínimas. Nesta sexta-feira (2), a localidade de Aracê, em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, registrou a menor temperatura do ano: 4,9 ºC. Outras quatro cidades, como Vitória Vila Velha, também registraram recorde na mesma data.
 Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta sexta-feira foi o dia mais frio do ano no Estado. A temperatura de 4,9 ºC registrada em Aracê, é 0,2 ºC menor que o registrado na mesma localidade no dia 16 de junho. 

13,5 °C EM VITÓRIA

O frio também foi sentido na Grande Vitória. Na Capital e no município de Vila Velha, os termômetros marcaram 13,5 ºC, temperatura que é 1,4 ºC inferior aos 14,9 ºC  registrados no dia 25 de junho nas duas cidades. 
Venda Nova o Imigrante, na Região Serrana, e Presidente Kennedy, na Região Sul, também bateram recorde de frio nesta sexta-feira. Na primeira cidade os termômetros marcaram 6,6 ºC, enquanto em Presidente Kennedy a mínima foi de 14,1 ºC.

VEJA A TEMPERATURA DE ALGUMAS CIDADES DO ES NESTA SEXTA

  • Alfredo Chaves: 13,1 ºC
  • Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 11,7 ºC
  • Aracê, Domingos Martins: 4,9 ºC 
  • Iúna: 8,7 ºC
  • Linhares: 16,2 ºC
  • Presidente Kennedy: 14,1 ºC
  • São Mateus: 16,5 ºC
  • Venda Nova do Imigrante: 6,6 ºC
  • Vitória: 13,5 ºC
  • Vila Velha: 13,5 ºC

FRIO CONTINUA ATÉ DOMINGO

De acordo com o Incaper, a queda nas temperaturas foi ocasionada pela presença do ar frio e seco presente nos últimos dias no Estado. Para o fim de semana, a previsão é de que as temperaturas aumentem um pouquinho, mas vai continuar frio.
"Daqui para frente, as temperaturas durante a madrugada não caem mais, elas devem subir até o começo da próxima semana. Devemos ter tempo aberto, talvez uma chuva rápida no litoral norte. Teremos o aumento da amplitude térmica, ou seja, manhãs frias, mas não tão frias quanto hoje (sexta), e tardes de calor", afirma o meteorologista Hugo Ramos.
No sábado (03) e no domingo (04), as temperaturas devem variar entre 17 °C e 27 °C na Grande Vitória, e entre 8 °C e 24 °C na Região Serrana. Nas demais áreas do Estado, os termômetros vão ficar entre 13 °C – nas áreas mais altas da região Sul – e 30 °C em cidades das regiões Norte e Noroeste.

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