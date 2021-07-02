Veja a lista de cidades que bateram recorde de frio do ano no ES

Quem achou que o Espírito Santo não teria inverno este ano, se enganou. As últimas semanas têm sido de frio e recorde de temperaturas mínimas. Nesta sexta-feira (2), a localidade de Aracê, em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, registrou a menor temperatura do ano: 4,9 ºC. Outras quatro cidades, como Vitória e Vila Velha, também registraram recorde na mesma data.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta sexta-feira foi o dia mais frio do ano no Estado. A temperatura de 4,9 ºC registrada em Aracê, é 0,2 ºC menor que o registrado na mesma localidade no dia 16 de junho.
13,5 °C EM VITÓRIA
O frio também foi sentido na Grande Vitória. Na Capital e no município de Vila Velha, os termômetros marcaram 13,5 ºC, temperatura que é 1,4 ºC inferior aos 14,9 ºC registrados no dia 25 de junho nas duas cidades.
Venda Nova o Imigrante, na Região Serrana, e Presidente Kennedy, na Região Sul, também bateram recorde de frio nesta sexta-feira. Na primeira cidade os termômetros marcaram 6,6 ºC, enquanto em Presidente Kennedy a mínima foi de 14,1 ºC.
VEJA A TEMPERATURA DE ALGUMAS CIDADES DO ES NESTA SEXTA
- Alfredo Chaves: 13,1 ºC
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 11,7 ºC
- Aracê, Domingos Martins: 4,9 ºC
- Iúna: 8,7 ºC
- Linhares: 16,2 ºC
- Presidente Kennedy: 14,1 ºC
- São Mateus: 16,5 ºC
- Venda Nova do Imigrante: 6,6 ºC
- Vitória: 13,5 ºC
- Vila Velha: 13,5 ºC
FRIO CONTINUA ATÉ DOMINGO
De acordo com o Incaper, a queda nas temperaturas foi ocasionada pela presença do ar frio e seco presente nos últimos dias no Estado. Para o fim de semana, a previsão é de que as temperaturas aumentem um pouquinho, mas vai continuar frio.
"Daqui para frente, as temperaturas durante a madrugada não caem mais, elas devem subir até o começo da próxima semana. Devemos ter tempo aberto, talvez uma chuva rápida no litoral norte. Teremos o aumento da amplitude térmica, ou seja, manhãs frias, mas não tão frias quanto hoje (sexta), e tardes de calor", afirma o meteorologista Hugo Ramos.
No sábado (03) e no domingo (04), as temperaturas devem variar entre 17 °C e 27 °C na Grande Vitória, e entre 8 °C e 24 °C na Região Serrana. Nas demais áreas do Estado, os termômetros vão ficar entre 13 °C – nas áreas mais altas da região Sul – e 30 °C em cidades das regiões Norte e Noroeste.