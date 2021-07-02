Veja a lista de cidades que bateram recorde de frio do ano no ES

Temperaturas mais baixas do ano no Espírito Santo foram registradas nesta sexta (02) Crédito: Carlos Alberto Silva

registrou a menor temperatura do ano: 4,9 ºC. Outras quatro cidades, como Quem achou que o Espírito Santo não teria inverno este ano, se enganou. As últimas semanas têm sido de frio e recorde de temperaturas mínimas. Nesta sexta-feira (2), a localidade de Aracê, em Domingos Martins , na Região Serrana do Estado,. Outras quatro cidades, como Vitória Vila Velha , também registraram recorde na mesma data.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , esta sexta-feira foi o dia mais frio do ano no Estado. A temperatura de 4,9 ºC registrada em Aracê, é 0,2 ºC menor que o registrado na mesma localidade no dia 16 de junho.

13,5 °C EM VITÓRIA

O frio também foi sentido na Grande Vitória. Na Capital e no município de Vila Velha , os termômetros marcaram 13,5 ºC, temperatura que é 1,4 ºC inferior aos 14,9 ºC registrados no dia 25 de junho nas duas cidades.

Venda Nova o Imigrante , na Região Serrana, e Presidente Kennedy , na Região Sul, também bateram recorde de frio nesta sexta-feira. Na primeira cidade os termômetros marcaram 6,6 ºC, enquanto em Presidente Kennedy a mínima foi de 14,1 ºC.

VEJA A TEMPERATURA DE ALGUMAS CIDADES DO ES NESTA SEXTA

Alfredo Chaves: 13,1 ºC

Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 11,7 ºC

Aracê, Domingos Martins: 4,9 ºC

Iúna: 8,7 ºC

Linhares: 16,2 ºC

Presidente Kennedy: 14,1 ºC

São Mateus: 16,5 ºC

Venda Nova do Imigrante: 6,6 ºC

Vitória: 13,5 ºC

Vila Velha: 13,5 ºC

FRIO CONTINUA ATÉ DOMINGO

De acordo com o Incaper, a queda nas temperaturas foi ocasionada pela presença do ar frio e seco presente nos últimos dias no Estado. Para o fim de semana, a previsão é de que as temperaturas aumentem um pouquinho, mas vai continuar frio.

"Daqui para frente, as temperaturas durante a madrugada não caem mais, elas devem subir até o começo da próxima semana. Devemos ter tempo aberto, talvez uma chuva rápida no litoral norte. Teremos o aumento da amplitude térmica, ou seja, manhãs frias, mas não tão frias quanto hoje (sexta), e tardes de calor", afirma o meteorologista Hugo Ramos.