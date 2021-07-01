Novo pub em Venda Nova tem petiscos inspirados na Itália

Dadinhos de tapioca com geleia de abacaxi e pimenta do novo pub de Venda Nova Crédito: Bruno Machado

O inverno nas montanhas capixabas acaba de ganhar um novo atrativo para fãs de rock, bons drinques e gastronomia, na cidade da Festa da Polenta. O The Rock Pub, em soft opening desde 17 de junho, fica em Venda Nova do Imigrante e substitui o extinto Classic Pub, que ficou famoso na região.

Nas caixas de som e na decoração, a essência é o rock 'n' roll, celebrado com música ao vivo às sextas e sábados. No cardápio de petiscos, a influência não foge às raízes dos imigrantes, mas além de inspirar-se na Itália, a chef Nayara Soares (Ubud Cafe) trouxe algo de Espanha, França e Brasil.

The Rock Pub

Polenta frita com ragu de linguiça e queijo, croqueta de socol, tagliata, steak tartare, chips de jiló e dadinho de tapioca com geleia de abacaxi e pimenta são exemplos ( clique aqui para ver o menu ). Do balcão saem chopes regionais (a partir de R$ 13/300ml), cervejas artesanais, vinhos (a partir de R$ 56 a garrafa) e drinques - nove assinados pelo bartender Victor Yuri (Victor Treze).

A inauguração oficial está prevista para agosto, mas o pub já está aberto ao público de quarta a sábado, a partir das 19h. Fica na Avenida Domingos Perim, 739, no centro comercial Villa Toscana, em Vila da Mata. (28) 99908-8208.

NOVA PADARIA EM JARDIM DA PENHA

A Monte Líbano inaugurou nesta semana uma nova unidade na Capital - a segunda em Jardim da Penha, que já conta com uma loja na Rua Comissário Octávio Queiroz, próximo à Praia de Camburi. A nova padaria é a sexta da rede na Grande Vitória e ocupa o endereço do extinto La Vendita, na Av. Francisco Generoso da Fonseca, 374.

Pães de fermentação natural são destaque na nova Monte Líbano Crédito: Monte Líbano/Instagram

No ambiente há uma cafeteria para consumo no local ou retirada. "Receberemos nossos clientes com novidades quentinhas saindo do forno, como a nova linha de pães de fermentação natural congelados para as famílias assarem em casa e comerem quentinhos", avisa o diretor da rede, Alexandre Rezende. Mais informações: (27) 2233-7091.

A cafeteria funciona para consumo no local e retiradas Crédito: Monte Líbano/Instagram

RESTAURANTE LANÇA MENU DE INVERNO

As novidades não param de chegar às montanhas do ES. No restaurante Quinta dos Manacás, em São José do Alto Viçosa, Venda Nova, o chef Duaine Clements lançou o menu degustação de inverno da casa (R$ 290 por pessoa), com oito etapas.

São elas: Snacks do Campo; Truta gravlax, abacate, dill; Cogumelos da região; Cappellacci, d'angola, sálvia; Batata laranja, framboesa; Magret, maçã defumada, mini-arroz; Queijo e méis; e Dekopon, chocolate branco.

Magret, maçã defumada, mini-arroz, por Duaine Clements Crédito: Quinta dos Manacás/Divulgação

O restaurante abrirá também para jantar, nos dias 3, 10 e 24 de julho, a partir das 19h30. As reservas devem ser feitas pelo Whatsapp (27) 99960-3440 ou pelo site do Quinta dos Manacás.