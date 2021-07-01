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Novo pub em Venda Nova tem petiscos inspirados na Itália

Saiba mais sobre o The Rock Pub, conheça a nova Monte Líbano de Jardim da Penha e veja o menu de inverno do Quinta dos Manacás

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:29

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:29
Dadinhos de tapioca com geleia de abacaxi e pimenta do The Rock Pub, em Venda Nova do Imigrante
Dadinhos de tapioca com geleia de abacaxi e pimenta do novo pub de Venda Nova Crédito: Bruno Machado
O inverno nas montanhas capixabas acaba de ganhar um novo atrativo para fãs de rock, bons drinques e gastronomia, na cidade da Festa da Polenta. O The Rock Pub, em soft opening desde 17 de junho, fica em Venda Nova do Imigrante e substitui o extinto Classic Pub, que ficou famoso na região.
Nas caixas de som e na decoração, a essência é o rock 'n' roll, celebrado com música ao vivo às sextas e sábados. No cardápio de petiscos, a influência não foge às raízes dos imigrantes, mas além de inspirar-se na Itália, a chef Nayara Soares (Ubud Cafe) trouxe algo de Espanha, França e Brasil.

The Rock Pub

Polenta frita com ragu de linguiça e queijo, croqueta de socol, tagliata, steak tartare, chips de jiló e dadinho de tapioca com geleia de abacaxi e pimenta são exemplos (clique aqui para ver o menu). Do balcão saem chopes regionais (a partir de R$ 13/300ml), cervejas artesanais, vinhos (a partir de R$ 56 a garrafa) e drinques - nove assinados pelo bartender Victor Yuri (Victor Treze). 
A inauguração oficial está prevista para agosto, mas o pub já está aberto ao público de quarta a sábado, a partir das 19h. Fica na Avenida Domingos Perim, 739, no centro comercial Villa Toscana, em Vila da Mata. (28) 99908-8208. 

NOVA PADARIA EM JARDIM DA PENHA

A Monte Líbano inaugurou nesta semana uma nova unidade na Capital - a segunda em Jardim da Penha, que já conta com uma loja na Rua Comissário Octávio Queiroz, próximo à Praia de Camburi. A nova padaria é a sexta da rede na Grande Vitória e ocupa o endereço do extinto La Vendita, na Av. Francisco Generoso da Fonseca, 374.     
Nova padaria Monte Líbano em Jardim da Penha (antigo La Vendita)
Pães de fermentação natural são destaque na nova Monte Líbano Crédito: Monte Líbano/Instagram
No ambiente há uma cafeteria para consumo no local ou retirada. "Receberemos nossos clientes com novidades quentinhas saindo do forno, como a nova linha de pães de fermentação natural congelados para as famílias assarem em casa e comerem quentinhos", avisa o diretor da rede, Alexandre Rezende. Mais informações: (27) 2233-7091.
Nova padaria Monte Líbano em Jardim da Penha (antigo La Vendita)
A cafeteria funciona para consumo no local e retiradas Crédito: Monte Líbano/Instagram

RESTAURANTE LANÇA MENU DE INVERNO

As novidades não param de chegar às montanhas do ES. No restaurante Quinta dos Manacás, em São José do Alto Viçosa, Venda Nova, o chef Duaine Clements lançou o menu degustação de inverno da casa (R$ 290 por pessoa), com oito etapas.
São elas: Snacks do Campo; Truta gravlax, abacate, dill; Cogumelos da região; Cappellacci, d'angola, sálvia; Batata laranja, framboesa; Magret, maçã defumada, mini-arroz; Queijo e méis; e Dekopon, chocolate branco. 
Magret, maçã defumada, mini arroz, do menu de inverno no Quinta dos Manacás
Magret, maçã defumada, mini-arroz, por Duaine Clements Crédito: Quinta dos Manacás/Divulgação
O restaurante abrirá também para jantar, nos dias 3, 10 e 24 de julho, a partir das 19h30. As reservas devem ser feitas pelo Whatsapp (27) 99960-3440 ou pelo site do Quinta dos Manacás.   
Clique aqui para ler as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia

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