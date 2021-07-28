Inmet alerta para queda brusca na temperatura em todo o ES

Até sábado (31), todas as cidades do Estado podem ter uma queda de mais de 5 °C na temperatura. Isso significa que na Grande Vitória, onde os termômetros têm marcado em torno dos 20 °C, a temperatura deve cair para 15 °C. Enquanto na Região Serrana, onde frequentemente os termômetros marcam 10 °C, a temperatura deve cair para 5 °C.