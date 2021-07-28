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Aviso de perigo

Inmet alerta para queda brusca na temperatura em todo o ES

Entre a quinta-feira (29) e o sábado (31), os termômetros devem registrar uma queda maior do que 5 °C na temperatura das cidades do Espírito Santo

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 08:55

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

28 jul 2021 às 08:55
Frio transforma paisagem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo
Registro de um dia frio na cidade de Guaçuí Crédito: Divulgação/Foto do leitor
A previsão é de que julho termine com frio intenso no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu um alerta de queda brusca na temperatura, que vale para todas as cidades capixabas. Entre a quinta-feira (29) e o sábado (31), os termômetros devem registrar uma queda maior do que 5°C na temperatura.
O Inmet já havia emitido um alerta para queda brusca de temperatura nas cidades de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado. Esse alerta já está em vigor e vale até o final desta quinta-feira (29). Mas o aviso de frio, antes restrito a essas três cidades, a partir desta quinta (29) vale para todos os municípios do Espírito Santo. 
Até sábado (31), todas as cidades do Estado podem ter uma queda de mais de 5 °C na temperatura. Isso significa que na Grande Vitória, onde os termômetros têm marcado em torno dos 20 °C, a temperatura deve cair para 15 °C. Enquanto na Região Serrana, onde frequentemente os termômetros marcam 10 °C, a temperatura deve cair para 5 °C.
A queda de mais de 5°C na temperatura promete nos deixar bem perto dos recordes de frio de 2021. O dia mais frio do ano no Espírito Santo foi em 5 de julho, quando a localidade de Aracê, em Domingos Martins, registrou 3,8 °C. Na mesma data, os termômetros marcaram 13,7 °C em Vitória.

OUTRO ALERTA

E se você mora nas cidades de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, a gente já deixa avisado: o frio vai continuar por mais uns dias. Para essas localidades, o Inmet emitiu mais um alerta e a queda brusca na temperatura deve durar pelo menos até domingo (1º).

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