Espírito Santo vai ter frio intenso nos últimos dias do mês de julho

Julho termina nesta semana e promete deixar sua marca como um mês de recordes de frio e manhãs geladas na maior parte dos dias. E nesta última semana não deve ser diferente. Nos próximos dias, a chegada de uma nova frente fria promete, mais uma vez, derrubar as temperaturas no Espírito Santo.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a semana começa com tempo aberto e possibilidade de chuva passageira apenas no litoral norte do Estado, mas no final da semana o tempo deve mudar. A terça-feira (27) será de céu claro e vento moderado no litoral da Grande Vitória, e nas regiões Norte e Noroeste onde os termômetros vão variar entre 17 °C e 30 °C.
Já na Região Sul, a mínima prevista é de 14 °C, com máxima de 27 °C, e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% em alguns pontos da região. Nessas situações de tempo seco é necessário reforçar os cuidados com a hidratação. Enquanto na região Serrana a mínima prevista é de 10 °C e máxima de 25 °C.
Na quarta-feira (28), o tempo segue quente e seco no Espírito Santo, sem expectativa de chuva. Predomínio de céu claro na metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% nas cidades afastadas do litoral e os ventos sopram com moderada intensidade pelo litoral, podendo haver algumas rajadas no Litoral Sul.
As temperaturas sobem um pouco, com os termômetros podendo chegar aos 33 °C na Grande Vitória e nas regiões Sul, Norte e Noroeste. Já na Região Serrana, mínima de 12 °C e máxima de 30 °C.
TEMPO MUDA NA QUINTA-FEIRA
Na quinta-feira (29), uma frente fria — que já chegou ao sul do Brasil nesta segunda-feira (26) — avança sobre os estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, incluindo o Espírito Santo. De acordo com instituto Climatempo, o pico do frio acontece nos dias 29 e 30 de julho, quinta e sexta-feira respectivamente, quando se espera as mais baixas temperaturas no país.
No Espírito santo a previsão é de queda acentuada da temperatura, vento de moderado a frio, mar agitado e risco de ressaca. A passagem da frente fria pelo litoral capixaba provoca um aumento de nuvens, com previsão de chuva fraca em todas as regiões, que será menos frequente no noroeste do Estado. As temperaturas estarão em declínio acentuado.
Na sexta-feira, há risco de geada na Região Serrana e nos trechos de altitude elevada no Sul em função do forte declínio de temperatura. O ar frio e seco contribui para a diminuição das nuvens no Espírito Santo. O dia deve ter predomínio de céu claro na metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória. Os ventos devem soprar com até moderada intensidade no trecho litorâneo.