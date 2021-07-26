Espírito Santo vai ter frio intenso nos últimos dias do mês de julho

Última semana de julho será de frio no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Julho termina nesta semana e promete deixar sua marca como um mês de recordes de frio e manhãs geladas na maior parte dos dias. E nesta última semana não deve ser diferente. Nos próximos dias, a chegada de uma nova frente fria promete, mais uma vez, derrubar as temperaturas no Espírito Santo

Já na Região Sul, a mínima prevista é de 14 °C, com máxima de 27 °C, e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% em alguns pontos da região. Nessas situações de tempo seco é necessário reforçar os cuidados com a hidratação. Enquanto na região Serrana a mínima prevista é de 10 °C e máxima de 25 °C.

Na quarta-feira (28), o tempo segue quente e seco no Espírito Santo, sem expectativa de chuva. Predomínio de céu claro na metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% nas cidades afastadas do litoral e os ventos sopram com moderada intensidade pelo litoral, podendo haver algumas rajadas no Litoral Sul.

As temperaturas sobem um pouco, com os termômetros podendo chegar aos 33 °C na Grande Vitória e nas regiões Sul, Norte e Noroeste. Já na Região Serrana, mínima de 12 °C e máxima de 30 °C.

TEMPO MUDA NA QUINTA-FEIRA

Na quinta-feira (29), uma frente fria — que já chegou ao sul do Brasil nesta segunda-feira (26) — avança sobre os estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, incluindo o Espírito Santo. De acordo com instituto Climatempo, o pico do frio acontece nos dias 29 e 30 de julho, quinta e sexta-feira respectivamente, quando se espera as mais baixas temperaturas no país.

No Espírito santo a previsão é de queda acentuada da temperatura, vento de moderado a frio, mar agitado e risco de ressaca. A passagem da frente fria pelo litoral capixaba provoca um aumento de nuvens, com previsão de chuva fraca em todas as regiões, que será menos frequente no noroeste do Estado. As temperaturas estarão em declínio acentuado.