AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Confira a previsão

Espírito Santo vai ter frio intenso nos últimos dias do mês de julho

Na próxima quinta-feira (29), uma frente fria — que já chegou ao sul do Brasil nesta segunda-feira (26) — avança sobre os Estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, incluindo o Espírito Santo

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 13:43

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

26 jul 2021 às 13:43
Capixaba começa a semana com frio
Última semana de julho será de frio no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Julho termina nesta semana e promete deixar sua marca como um mês de recordes de frio e manhãs geladas na maior parte dos dias. E nesta última semana não deve ser diferente. Nos próximos dias, a chegada de uma nova frente fria promete, mais uma vez, derrubar as temperaturas no Espírito Santo
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a semana começa com tempo aberto e possibilidade de chuva passageira apenas no litoral norte do Estado, mas no final da semana o tempo deve mudar. A terça-feira (27) será de céu claro e vento moderado no litoral da Grande Vitória, e nas regiões Norte e Noroeste onde os termômetros vão variar entre 17 °C e 30 °C.
Já na Região Sul, a mínima prevista é de 14 °C, com máxima de 27 °C, e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% em alguns pontos da região. Nessas situações de tempo seco é necessário reforçar os cuidados com a hidratação. Enquanto na região Serrana a mínima prevista é de 10 °C e máxima de 25 °C.
Na quarta-feira (28), o tempo segue quente e seco no Espírito Santo, sem expectativa de chuva. Predomínio de céu claro na metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% nas cidades afastadas do litoral e os ventos sopram com moderada intensidade pelo litoral, podendo haver algumas rajadas no Litoral Sul.
As temperaturas sobem um pouco, com os termômetros podendo chegar aos 33 °C na Grande Vitória e nas regiões Sul, Norte e Noroeste. Já na Região Serrana, mínima de 12 °C e máxima de 30 °C.

TEMPO MUDA NA QUINTA-FEIRA 

Na quinta-feira (29), uma frente fria — que já chegou ao sul do Brasil nesta segunda-feira (26) — avança sobre os estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, incluindo o Espírito Santo. De acordo com instituto Climatempo, o pico do frio acontece nos dias 29 e 30 de julho, quinta e sexta-feira respectivamente, quando se espera as mais baixas temperaturas no país.
No Espírito santo a previsão é de queda acentuada da temperatura, vento de moderado a frio, mar agitado e risco de ressaca. A passagem da frente fria pelo litoral capixaba provoca um aumento de nuvens, com previsão de chuva fraca em todas as regiões, que será menos frequente no noroeste do Estado. As temperaturas estarão em declínio acentuado.
Na sexta-feira, há risco de geada na Região Serrana e nos trechos de altitude elevada no Sul em função do forte declínio de temperatura. O ar frio e seco contribui para a diminuição das nuvens no Espírito Santo. O dia deve ter predomínio de céu claro na metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória. Os ventos devem soprar com até moderada intensidade no trecho litorâneo.

Veja Também

Sintomas da variante Delta são parecidos com os da gripe comum; entenda

Capixaba "Memórias de Quintal" é selecionado para festival latino Cine Jardim

Receita: bolinho de queijo é uma boa pedida para petiscar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Climatempo frente fria Incaper Inverno Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Não conseguia aceitar que nunca encontrariam minha amiga desaparecida, então fui para o outro lado do planeta procurá-la'
Convenção estadual do Novo
Parceria Monjardim-Maguinha vai rolar, mesmo sem coligação, diz candidato do Novo ao Senado
Imagem de destaque
Ex-servidores são condenados a pagar mais de R$ 270 mil por rachadinha no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados