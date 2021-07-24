Receita: bolinho de queijo é uma boa pedida para petiscar

Petiscos fritos costumam ser uma ótima companhia para a cervejinha do happy hour. E na lista dos mais irresistíveis, os bolinhos de queijo se destacam. Quer uma receita para prepará-los em casa? A que mostraremos abaixo rende em média 40 porções e fica pronta em menos de uma hora. Para servir junto, um bom molho de tomate caseiro vai bem. Confira!
BOLINHOS DE QUEIJO
INGREDIENTES:
- ⅓ xícara de manteiga
- 1 xícara de farinha de trigo
- 2 xícaras de leite semidesnatado
- 1 tablete de caldo de frango
- 1/3 xícara de leite semidesnatado para diluir o tablete de caldo de frango
- 250g de queijo muçarela cortado em cubos
- 1 ovo batido
- 1 xícara de farinha de rosca
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela e com fogo médio, dilua o tablete de caldo de frango junto com ⅓ do leite semidesnatado.
- Acrescente a manteiga, a farinha de trigo, duas xícaras de leite semidesnatado, sal e pimenta-do-reino a gosto.
- Mexa até engrossar e soltar do fundo da panela. Retire do fogo e coloque em uma tigela. Deixe esfriar.
- Pegue uma pequena porção de massa, abra na palma da mão, coloque um pedaço de muçarela no centro e enrole.
- Passe a bolinha em um ovo batido, em seguida na farinha de rosca e frite em óleo quente até dourar.
Fonte: Italac. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.