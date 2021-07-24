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Receita: bolinho de queijo é uma boa pedida para petiscar

O preparo leva menos de uma hora e rende aproximadamente 40 bolinhas, que podem ser servidas com um bom molho de tomate caseiro

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

24 jul 2021 às 02:00
Bolinhos de queijo
Bolinhos de queijo: crocantes por fora e cremosos por dentro Crédito: Italac/Divulgação
Petiscos fritos costumam ser uma ótima companhia para a cervejinha do happy hour. E na lista dos mais irresistíveis, os bolinhos de queijo se destacam. Quer uma receita para prepará-los em casa? A que mostraremos abaixo rende em média 40 porções e fica pronta em menos de uma hora. Para servir junto, um bom molho de tomate caseiro vai bem. Confira!  

BOLINHOS DE QUEIJO

INGREDIENTES: 
  • ⅓ xícara de manteiga 
  • 1 xícara de farinha de trigo
  • 2 xícaras de leite semidesnatado 
  • 1 tablete de caldo de frango
  • 1/3 xícara de leite semidesnatado para diluir o tablete de caldo de frango
  • 250g de queijo muçarela cortado em cubos
  • 1 ovo batido
  • 1 xícara de farinha de rosca
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela e com fogo médio, dilua o tablete de caldo de frango junto com ⅓ do leite semidesnatado. 
  2. Acrescente a manteiga, a farinha de trigo, duas xícaras de leite semidesnatado, sal e pimenta-do-reino a gosto. 
  3. Mexa até engrossar e soltar do fundo da panela. Retire do fogo e coloque em uma tigela. Deixe esfriar. 
  4. Pegue uma pequena porção de massa, abra na palma da mão, coloque um pedaço de muçarela no centro e enrole. 
  5. Passe a bolinha em um ovo batido, em seguida na farinha de rosca e frite em óleo quente até dourar.
Fonte: Italac. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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