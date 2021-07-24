Receita: bolinho de queijo é uma boa pedida para petiscar

Petiscos fritos costumam ser uma ótima companhia para a cervejinha do happy hour. E na lista dos mais irresistíveis, os bolinhos de queijo se destacam. Quer uma receita para prepará-los em casa? A que mostraremos abaixo rende em média 40 porções e fica pronta em menos de uma hora. Para servir junto, um bom molho de tomate caseiro vai bem. Confira!