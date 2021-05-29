Saiba como fazer croquetes de carne com queijo prato

Pensando em fazer um petisco diferente para o lanche? Então, fique de olho nesta receita que escolhemos, de croquete de carne moída com queijo prato - perfeita também para acompanhar a cerveja gelada no fim de semana. Curtiu a ideia? Veja só como é simples de fazer:
CROQUETE DE CARNE COM QUEIJO PRATO
Rendimento: 20 unidades
Tempo de preparo: 1 hora de preparo e fritura + 1 hora na geladeira
Dificuldade: média
Tempo de preparo: 1 hora de preparo e fritura + 1 hora na geladeira
Dificuldade: média
- INGREDIENTES:
- 500g de carne moída
- ½ cebola picada
- 2 tomates cortados em cubos
- Salsinha fresca a gosto
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 250ml de leite
- 1 xícara (chá) de queijo prato cortado em bastões de 3 cm de comprimento
- 2 ovos
- 2 xícaras (chá) de farinha de rosca
- Azeite de oliva extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino
- Óleo de milho para fritar
- MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira bem quente, coloque um fio de azeite e refogue a cebola.
- Junte a carne moída e mexa até ficar bem soltinha. Acrescente o tomate e deixe refogar mais um pouco.
- Em seguida, coloque a manteiga e depois a farinha de trigo. Adicione o leite aos poucos e misture até virar um creme.
- Cozinhe esse creme por aproximadamente 10 minutos, em fogo baixo, mexendo para não grudar no fundo da panela.
- Coloque-o então em uma travessa refratária e cubra com o filme plástico encostado no creme para não criar uma película grossa.
- Leve a travessa para gelar por aproximadamente 1h.
- Depois de resfriar, modele os croquetes com a massa recheando cada um com o queijo prato.
- Para empanar, passe os croquetes nos ovos batidos e depois na farinha de rosca.
- Frite por imersão em óleo quente até dourar.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.