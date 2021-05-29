Saiba como fazer croquetes de carne com queijo prato

Em uma frigideira bem quente, coloque um fio de azeite e refogue a cebola.

Junte a carne moída e mexa até ficar bem soltinha. Acrescente o tomate e deixe refogar mais um pouco.

Em seguida, coloque a manteiga e depois a farinha de trigo. Adicione o leite aos poucos e misture até virar um creme.



Cozinhe esse creme por aproximadamente 10 minutos, em fogo baixo, mexendo para não grudar no fundo da panela.



Coloque-o então em uma travessa refratária e cubra com o filme plástico encostado no creme para não criar uma película grossa.



Leve a travessa para gelar por aproximadamente 1h.



Depois de resfriar, modele os croquetes com a massa recheando cada um com o queijo prato.



Para empanar, passe os croquetes nos ovos batidos e depois na farinha de rosca.

