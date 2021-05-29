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Saiba como fazer croquetes de carne com queijo prato

Receita é uma sugestão para o lanche mas combina também com a clássica cervejinha gelada do fim de semana

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

29 mai 2021 às 02:00
Croquete de carne recheado com queijo prato
Os croquetes servem como lanche ou petisco para acompanhar cerveja Crédito: Tirolez/Divulgação
Pensando em fazer um petisco diferente para o lanche? Então, fique de olho nesta receita que escolhemos, de croquete de carne moída com queijo prato - perfeita também para acompanhar a cerveja gelada no fim de semana. Curtiu a ideia? Veja só como é simples de fazer:  

CROQUETE DE CARNE COM QUEIJO PRATO

Rendimento: 20 unidades
Tempo de preparo: 1 hora de preparo e fritura + 1 hora na geladeira
Dificuldade: média
  • INGREDIENTES:
  • 500g de carne moída
  • ½ cebola picada
  • 2 tomates cortados em cubos
  • Salsinha fresca a gosto
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 250ml de leite
  • 1 xícara (chá) de queijo prato cortado em bastões de 3 cm de comprimento
  • 2 ovos
  • 2 xícaras (chá) de farinha de rosca
  • Azeite de oliva extravirgem 
  • Sal e pimenta-do-reino 
  • Óleo de milho para fritar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma frigideira bem quente, coloque um fio de azeite e refogue a cebola. 
  2. Junte a carne moída e mexa até ficar bem soltinha. Acrescente o tomate e deixe refogar mais um pouco.
  3. Em seguida, coloque a manteiga e depois a farinha de trigo. Adicione o leite aos poucos e misture até virar um creme.
  4. Cozinhe esse creme por aproximadamente 10 minutos, em fogo baixo, mexendo para não grudar no fundo da panela.
  5. Coloque-o então em uma travessa refratária e cubra com o filme plástico encostado no creme para não criar uma película grossa.
  6. Leve a travessa para gelar por aproximadamente 1h.
  7. Depois de resfriar, modele os croquetes com a massa recheando cada um com o queijo prato.
  8. Para empanar, passe os croquetes nos ovos batidos e depois na farinha de rosca.
  9. Frite por imersão em óleo quente até dourar.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.

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