Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Superior a 5°C

ES recebe alerta de queda brusca na temperatura em três cidades

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia é válido para quarta-feira (28). A partir de quinta-feira (29), frente fria deve avançar sobre regiões do país, incluindo o Estado

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:17

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

26 jul 2021 às 16:17
Frio transforma paisagem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo
Previsão aponta que a partir de quinta-feira (29), uma frente fria avance sobre os Estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, incluindo o Espírito Santo Crédito: Divulgação/Foto do leitor
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (26) um alerta de perigo potencial para declínio da temperatura, válido para quarta-feira (28). Segundo o instituto, é esperada uma queda maior que 5° C na temperatura de pelo menos três cidades do Espírito Santo. São elas:
  1. Apiacá
  2. Bom Jesus do Norte
  3. São José do Calçado
Apesar de apenas três municípios estarem sob alerta do Inmet, a previsão é de que, já a partir de quinta-feira (29), uma frente fria avance sobre os Estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, incluindo o Espírito Santo.
De acordo com Instituto Climatempo, o pico do frio acontece nos dias 29 e 30 de julho, quinta e sexta-feira respectivamente, quando se espera as mais baixas temperaturas no país.

Veja Também

Espírito Santo vai ter frio intenso nos últimos dias do mês de julho

Com chance de neve no Sudeste do Brasil, ES pode ter o fenômeno?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Climatempo espírito santo Inmet Previsão do Tempo São José do Calçado Bom Jesus do Norte Apiacá
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump diz que não estava preocupado durante ataque em jantar
Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados