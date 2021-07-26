ES recebe alerta de queda brusca na temperatura em três cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (26) um alerta de perigo potencial para declínio da temperatura, válido para quarta-feira (28). Segundo o instituto, é esperada uma queda maior que 5° C na temperatura de pelo menos três cidades do Espírito Santo. São elas:
Apesar de apenas três municípios estarem sob alerta do Inmet, a previsão é de que, já a partir de quinta-feira (29), uma frente fria avance sobre os Estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, incluindo o Espírito Santo.
De acordo com Instituto Climatempo, o pico do frio acontece nos dias 29 e 30 de julho, quinta e sexta-feira respectivamente, quando se espera as mais baixas temperaturas no país.