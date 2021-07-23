Com chance de neve no Sudeste do Brasil, ES pode ter o fenômeno?

Em junho, o frio mudou o cenário e "congelou" o Caparaó Capixaba Crédito: Ivan Souza

E se eu te disser que esse ano o inverno tem sido tão forte que pode nevar no Sudeste do Brasil ? Isso mesmo, aquela paisagem branquinha, congelante, agora não está restrita apenas ao extremo sul do país. Na próxima semana, uma nova onda de ar frio promete derrubar as temperaturas em boa parte dos Estados, incluindo o Espírito Santo

Isso significa que pode nevar em terras capixabas? Calma! Vai fazer muito frio, mas ainda não teremos floquinhos de neve por aqui. Mas há uma pequena chance de nevar aqui do lado, na região serrana do Rio de Janeiro

De acordo com o Instituto Climatempo , as previsões indicam que apenas o Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro , pode ter chuva congelante. Embora o estado do Rio seja conhecido pelo calor, o parque é um local extremamente elevado, com 2.340 metros de altitude. Já caiu neve por lá duas vezes: em 2012 e em 1985.

FRIO INTENSO NO ES

No Espírito Santo, o frio não vai chegar com tanta intensidade a ponto de provocar neve, mas há chance de recordes de frio, com a menor temperatura do ano sendo registrada em algumas cidades. A frente fria deve chegar ao Estado entre quarta (28) e quinta-feira (29), mas não deve provocar muita chuva.

Segundo o Climatempo, o frio começa a ganhar força no território capixaba na quinta-feira, tendo o pico entre sexta-feira e sábado (31).

JÁ NEVOU NO ESPÍRITO SANTO?

Se você leu esta matéria até aqui, talvez esteja curioso: já nevou alguma vez no Espírito Santo? A resposta é não, e é provável que isso nunca aconteça.

Desde 1924, ou seja, há quase um século, o Incaper nunca registrou um floquinho sequer de neve caindo sobre o Espírito Santo. Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que nem mesmo os 2.892 metros de altitude do Pico da Bandeira, no Caparaó capixaba — na divisa com Minas Gerais — favorecem a formação da neve. Aliás, nem lá, ou em qualquer outra região do Estado.

Your browser does not support the audio element. Com chance de neve no Sudeste do Brasil, ES pode ter o fenômeno?

Neve no Pico da Bandeira? Pareceu, mas não foi o que aconteceu

O meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, explica que temperaturas abaixo de 0 °C podem voltar a acontecer. "Nesse caso, deve-se observar a forma como o instrumento (termômetro) está sendo utilizado. A sensação térmica no topo (do Pico da Bandeira), em função dos ventos poderia até contribuir para valores mais negativos (que -14 °C)", esclarece.