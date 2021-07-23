Com chance de neve no Sudeste do Brasil, ES pode ter o fenômeno?

E se eu te disser que esse ano o inverno tem sido tão forte que pode nevar no Sudeste do Brasil? Isso mesmo, aquela paisagem branquinha, congelante, agora não está restrita apenas ao extremo sul do país. Na próxima semana, uma nova onda de ar frio promete derrubar as temperaturas em boa parte dos Estados, incluindo o Espírito Santo.
Isso significa que pode nevar em terras capixabas? Calma! Vai fazer muito frio, mas ainda não teremos floquinhos de neve por aqui. Mas há uma pequena chance de nevar aqui do lado, na região serrana do Rio de Janeiro.
De acordo com o Instituto Climatempo, as previsões indicam que apenas o Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, pode ter chuva congelante. Embora o estado do Rio seja conhecido pelo calor, o parque é um local extremamente elevado, com 2.340 metros de altitude. Já caiu neve por lá duas vezes: em 2012 e em 1985.
FRIO INTENSO NO ES
No Espírito Santo, o frio não vai chegar com tanta intensidade a ponto de provocar neve, mas há chance de recordes de frio, com a menor temperatura do ano sendo registrada em algumas cidades. A frente fria deve chegar ao Estado entre quarta (28) e quinta-feira (29), mas não deve provocar muita chuva.
Segundo o Climatempo, o frio começa a ganhar força no território capixaba na quinta-feira, tendo o pico entre sexta-feira e sábado (31).
JÁ NEVOU NO ESPÍRITO SANTO?
Se você leu esta matéria até aqui, talvez esteja curioso: já nevou alguma vez no Espírito Santo? A resposta é não, e é provável que isso nunca aconteça.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que nem mesmo os 2.892 metros de altitude do Pico da Bandeira, no Caparaó capixaba — na divisa com Minas Gerais — favorecem a formação da neve. Aliás, nem lá, ou em qualquer outra região do Estado. Desde 1924, ou seja, há quase um século, o Incaper nunca registrou um floquinho sequer de neve caindo sobre o Espírito Santo.
Em junho, o gelo chegou a cobrir a paisagem do Parque Nacional do Caparaó. Isso também já aconteceu em 2017, quando uma forte onda de frio fez muita gente pensar que havia nevado na região. No dia 4 de julho daquele ano, o termômetro marcou incríveis 14 graus negativos no Caparaó Capixaba, temperatura que foi confirmada pelo Climatempo.
Com chance de neve no Sudeste do Brasil, ES pode ter o fenômeno?
Neve no Pico da Bandeira? Pareceu, mas não foi o que aconteceu
O meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, explica que temperaturas abaixo de 0 °C podem voltar a acontecer. "Nesse caso, deve-se observar a forma como o instrumento (termômetro) está sendo utilizado. A sensação térmica no topo (do Pico da Bandeira), em função dos ventos poderia até contribuir para valores mais negativos (que -14 °C)", esclarece.
No entanto, gelo e neve são coisas diferentes. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a neve é resultado de alta umidade do ar, combinada com temperatura negativa e uma massa de ar polar, que no caso do Brasil, só pode vir do sul. No entanto, quando a massa chega na altura do Espírito Santo, o fenômeno já perdeu muita força, o que torna praticamente impossível nevar no Espírito Santo. Ela é uma ocorrência meteorológica que consiste na precipitação de flocos formados por cristais de gelo.