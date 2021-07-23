Gosta de drinques com vodca? Confira 3 receitas para o inverno

O clima gelado do inverno também pode ser um convite para beber bons drinques. Então, se você curte preparar umas tacinhas em casa, prepare a coqueteleira e separe sua vodca favorita. A seguir, vamos mostrar três receitas do bartender Gabriel Saragó com o destilado. São releituras dos clássicos martini, moscow mule e irish coffee para curtir na estação, que vai até 22 de setembro.
EXPRESSO MARTINI
INGREDIENTES:
- 50ml de vodca
- 10ml de licor de café
- 50ml de café expresso
- 3 grãos de café (para decorar)
- Gelo
MODO DE PREPARO:
- Em uma coqueteleira cheia de cubos de gelo, coloque os ingredientes e agite bastante. Em seguida, coe em uma taça de coquetel e decore com os grãos de café.
IRISH COFFEE COM VODCA
INGREDIENTES:
- 45ml de vodca
- 120ml de café
- 30ml de creme de leite batido
MODO DE PREPARO:
- Junte a vodca e o café quente, recém-coado, em uma taça. Bata o creme de leite e coloque por cima, criando uma camada e decore café em grãos ou moído.
FASHION MOSCOW MULE
- INGREDIENTES:
- 50ml de vodca
- 100ml de soda de gengibre
- 20ml de xarope cítrico de mel
- Espuma de laranja*
- Canela ralada
- Gelo
- *Veja abaixo como fazer.
Para o preparo da espuma de laranja, separe: dois copos de suco de laranja, meio envelope de gelatina sem sabor dissolvida em meia xícara de água quente, 1 copo de açúcar e 1 lata de creme de leite. Bata todos esses ingredientes no liquidificador, coloque em taças e deixe-as na geladeira por duas horas.
MODO DE PREPARO (drinque):
- Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo, exceto a espuma de laranja e a canela, e bata vigorosamente. Em seguida, coe em uma caneca de cobre com gelo, cubra com espuma de laranja e polvilhe a canela.
Fonte: Kalvelage Distillery. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.