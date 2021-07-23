Gosta de drinques com vodca? Confira 3 receitas para o inverno

O clima gelado do inverno também pode ser um convite para beber bons drinques. Então, se você curte preparar umas tacinhas em casa, prepare a coqueteleira e separe sua vodca favorita. A seguir, vamos mostrar três receitas do bartender Gabriel Saragó com o destilado. São releituras dos clássicos martini, moscow mule e irish coffee para curtir na estação, que vai até 22 de setembro.