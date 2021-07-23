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Gosta de drinques com vodca? Confira 3 receitas para o inverno

As sugestões do bartender Gabriel Saragó para a estação são releituras dos clássicos irish coffee, martini e moscow mule

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 09:37

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

23 jul 2021 às 09:37
Irish Coffee, drinque alcoólico para o inverno
Irish coffee com vodca Crédito: Notícia Expressa/Divulgação
O clima gelado do inverno também pode ser um convite para beber bons drinques. Então, se você curte preparar umas tacinhas em casa, prepare a coqueteleira e separe sua vodca favorita. A seguir, vamos mostrar três receitas do bartender Gabriel Saragó com o destilado. São releituras dos clássicos martini, moscow mule e irish coffee para curtir na estação, que vai até 22 de setembro.

EXPRESSO MARTINI

INGREDIENTES:
  • 50ml de vodca
  • 10ml de licor de café
  • 50ml de café expresso
  • 3 grãos de café (para decorar)
  • Gelo
Expresso Martini, drinque alcoólico para o inverno
Expresso Martini Crédito: Notícia Expressa/Divulgação
MODO DE PREPARO:
  • Em uma coqueteleira cheia de cubos de gelo, coloque os ingredientes e agite bastante. Em seguida, coe em uma taça de coquetel e decore com os grãos de café.

IRISH COFFEE COM VODCA

INGREDIENTES:
  • 45ml de vodca
  • 120ml de café
  • 30ml de creme de leite batido
MODO DE PREPARO:
  • Junte a vodca e o café quente, recém-coado, em uma taça. Bata o creme de leite e coloque por cima, criando uma camada e decore café em grãos ou moído. 

FASHION MOSCOW MULE

  • INGREDIENTES:
  • 50ml de vodca
  • 100ml de soda de gengibre
  • 20ml de xarope cítrico de mel
  • Espuma de laranja*
  • Canela ralada
  • Gelo
  • *Veja abaixo como fazer.
Fashion Moscow Mule, drinque alcoólico para o inverno
Fashion Moscow Mule Crédito: Notícia Expressa/Divulgação
Para o preparo da espuma de laranja, separe: dois copos de suco de laranja, meio envelope de gelatina sem sabor dissolvida em meia xícara de água quente, 1 copo de açúcar e 1 lata de creme de leite. Bata todos esses ingredientes no liquidificador, coloque em taças e deixe-as na geladeira por duas horas.
MODO DE PREPARO (drinque):
  • Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo, exceto a espuma de laranja e a canela, e bata vigorosamente. Em seguida, coe em uma caneca de cobre com gelo, cubra com espuma de laranja e polvilhe a canela.
Fonte: Kalvelage Distillery. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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