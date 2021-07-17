Para esquentar

Como fazer o chocolate quente perfeito em quatro versões

Chantili, crumble de biscoito, especiarias, gotas crocantes de chocolate: vale tudo para deixar a bebida ainda mais gostosa
Evelize Calmon

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 02:00

Você sabia que o chocolate, logo que foi descoberto, era muito consumido na forma de uma bebida quente e amarga? O açúcar foi incorporado após a chegada dos europeus à América Central, onde o alimento à base de cacau teve origem, e hoje essa iguaria é praticamente indispensável na confeitaria.
Além das receitas achocolatadas comestíveis, uma é bastante lembrada na temporada outono/inverno: o chocolate quente. E aqui estamos para mostrar a você alguns preparos diferentes dessa bebida para espantar o frio e se deliciar! Confira: 

CHOCOLATE QUENTE CREMOSO

Chocolate quente cremoso
Crédito:
INGREDIENTES
  • 2 xícaras (chá) de leite integral
  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó 
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 pedaço de canelas em pau
  • 1 caixinha de creme de leite
MODO DE PREPARO
  1. Em um liquidificador, bata o leite com o chocolate em pó e o açúcar.
  2. Despeje em uma panela com a canela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até ferver.
  3. Desligue, adicione o creme de leite e mexa bem até ficar homogêneo.
  4. Retire a canela e sirva quente.

CHOCOLATE QUENTE COM ESPECIARIAS

Chocolate quente com especiarias
Crédito:
INGREDIENTES
  • 4 colheres (sopa) de leite em pó
  • Meia colher (chá) de canela em pó
  • 3 cravos-da-Índia
  • 1 pitada de noz-moscada moída
  • Sementes de 1 fava de cardamomo
  • 1 e meia xícara (chá) de água
  • 50g de chocolate meio amargo ralado
MODO DE PREPARO
  1. Em uma panela, coloque o leite, a canela, o cravo, a noz-moscada e o cardamomo. Acrescente, aos poucos, a água e misture bem com um fouet (batedor de arame).
  2. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ficar bem quente, mas sem ferver.
  3. Desligue o fogo, adicione o chocolate meio amargo ralado e mexa bem, até que ele derreta. Sirva em seguida.

CHOCOLATE QUENTE COM GOTAS CROCANTES 

Chocolate quente com gotas de chocolate ao leite
Crédito:
INGREDIENTES: 
  • 1 e meia xícara (chá) de leite integral
  • 5 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 1 e meia colher (sopa) de amido de milho
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 4 colheres (sopa) de gotas crocantes de chocolate ao leite
MODO DE PREPARO:
  • Em uma panela, coloque o leite, o chocolate em pó, o amido de milho e o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Sirva com as gotas crocantes de chocolate por cima.

CHOCOLATE QUENTE COM CRUMBLE DE BISCOITO

Chocolate quente com chantili e crumble de biscoito
Crédito:
INGREDIENTES:
  • Crumble: 
  • 9 biscoitos cobertos de chocolate picados em cubinhos
  • 5 unidades de castanhas-de-caju médias, picadas
  • 1 colher (sopa) manteiga sem sal
  • Chocolate quente:
  • 2 xícaras (chá) de leite integral
  • 100g de cobertura (em barra) de chocolate ao leite
  • 2 colheres (sopa) de leite condensado
  • 1 e meia colher (sopa) de amido de milho
  • Para finalizar:
  • Meia lata de creme de leite extra cremoso gelado por 12 horas
  • 2 biscoitos com cobertura de chocolate inteiros
MODO DE PREPARO:
  1. Crumble: em um recipiente, misture o biscoito, a castanha e a manteiga. Coloque em uma assadeira e leve ao forno alto (220º C), preaquecido, por três minutos ou até que doure levemente. Reserve.
  2. Chocolate quente: em uma panela, misture bem todos os ingredientes. Leve ao fogo baixo e misture até que ferva, deixando por mais 1 minuto, mexendo sempre. Retire do fogo e reserve quente.
  3. Finalização: em uma batedeira, adicione o creme de leite resfriado por 12 horas e bata em velocidade baixa por 1 minuto. Em seguida, aumente a velocidade e bata por mais quatro minutos até obter um chantilly firme. Em uma taça ou caneca, coloque metade do crumble, complete com chocolate quente, decore com o chantili e finalize com o restante do crumble, decorando com os dois biscoitos restantes cortados ao meio.
Receitas e fotos cedidas pela Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

