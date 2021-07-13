Bolo de cappuccino com cream cheese: receita de Ana Maria Braga

Que as receitas ensinadas por Ana Maria Braga nas manhãs da TV Globo, no "Mais Você", são sempre muito boas, a gente já sabe. Mas uma em especial fez bastante sucesso nos últimos dias: bolo de cappuccino com cobertura de cream cheese, molhadinho e irresistível. Quer testar essa delícia na sua cozinha? Confira o passo-a-passo:
BOLO DE CAPPUCCINO COM COBERTURA DE CREAM CHEESE
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 50 minutos + tempo em geladeira
Nível: médio
Tempo de preparo: 50 minutos + tempo em geladeira
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Mistura caseira para cappuccino:
- 35 g de café solúvel
- 200 g de açúcar
- 150 g de leite em pó
- 10 g de cacau em pó
- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
- Calda:
- 200ml de leite
- 2 colheres (sopa) da mistura caseira para cappuccino
- Bolo:
- 3 ovos
- 320g de açúcar
- 160g de óleo
- 100g de chocolate em pó
- 7g de café solúvel
- 1 pitada de sal
- 200g de farinha de trigo
- 240ml de água morna
- 1 colher (sopa) de fermento químico
- Cobertura de cream cheese:
- 240 ml de creme de leite fresco gelado
- 240g de cream cheese
- 100g da mistura caseira para cappuccino
MODO DE PREPARO:
- Mistura para cappuccino: bata os ingredientes no liquidificador por dois minutos. Peneire e armazene em um pote de vidro com tampa. Rende 400g.
- Calda: leve o leite ao fogo médio até começar a ferver. Fora do fogo, acrescente a mistura para cappuccino e mexa bem até dissolver. Transfira para uma bisnaga e leve para gelar (aproximadamente 50 minutos).
- Cobertura de cream cheese: bata o creme de leite na batedeira em velocidade alta por uns três minutos ou até ficar em ponto de chantili. Sem bater, adicione o cream cheese e a mistura para cappuccino e bata por mais um minuto.
- Bolo: bata os ovos com o açúcar na batedeira, em velocidade alta, por uns cinco minutos ou até esbranquiçar e ficar volumoso. Diminua a velocidade e adicione o óleo, o chocolate, o café e o sal. Aos poucos, despeje a farinha, intercalando com a água, e, por fim, incorpore o fermento. Despeje em uma fôrma de fundo removível (23 cm de diâmetro x 6 cm de altura) untada e enfarinhada. Leve ao forno médio preaquecido (180 ºC) por cerca de 40 minutos ou até firmar (faça o teste do palito). Com o bolo ainda quente, despeje a calda gelada, espalhe a cobertura de cream cheese e deixe na geladeira por 12 horas antes de desenformar e servir.
Fonte: Anamariabraga.globo.com.