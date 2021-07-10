Coxinha de morango com doce de leite: simples e irresistível

Se você ama coxinha pode não resistir à receita doce que sugerimos a seguir. Ela é simples, mas o preparo requer um pouquinho de paciência para modelar, e em vez da tradicional massa de batata e trigo você vai fazer uma espécie brigadeiro de doce de leite.
No recheio, a fruta já vem com o formato perfeito. E além de suculento, o morango tem o sabor azedinho perfeito para equilibrar. Veja como preparar:
COXINHA DE MORANGO COM DOCE DE LEITE
Rendimento: 22 coxinhas
Tempo de preparo: 60 minutos
Dificuldade: média
Tempo de preparo: 60 minutos
Dificuldade: média
INGREDIENTES:
- 1 xícara de doce de leite
- 2 caixinhas de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- 1 pacote de biscoito de maisena
- 450g de morangos frescos (retire as folhas)
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, junte o doce de leite, o leite condensado, o creme de leite e a manteiga.
- Misture e vá mexendo bem até engrossar e ficar em ponto de brigadeiro.
- Retire a massa da panela e deixe esfriar.
- Separe pequenas porções e abra cada uma na palma da mão, colocando um morango inteiro no centro. Feche e modele em formato de coxinha.
- Triture os biscoitos de maisena até formar uma farinha bem fina e passe em toda a superfície das coxinhas.
Fonte: Italac. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.