Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Receita

Coxinha de morango com doce de leite: simples e irresistível

Além de suculenta e azedinha, a fruta tem o formato ideal para uma versão açucarada do salgado mais amado pelos brasileiros

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

10 jul 2021 às 02:00
Coxinhas doces de doce de leite com morango
Coxinhas de doce de leite com morango: prontas em 1 hora Crédito: Italac/Divulgação
Se você ama coxinha pode não resistir à receita doce que sugerimos a seguir. Ela é simples, mas o preparo requer um pouquinho de paciência para modelar, e em vez da tradicional massa de batata e trigo você vai fazer uma espécie brigadeiro de doce de leite.
No recheio, a fruta já vem com o formato perfeito. E além de suculento, o morango tem o sabor azedinho perfeito para equilibrar. Veja como preparar: 

COXINHA DE MORANGO COM DOCE DE LEITE

Rendimento: 22 coxinhas
Tempo de preparo: 60 minutos
Dificuldade: média
INGREDIENTES: 
  • 1 xícara de doce de leite
  • 2 caixinhas de leite condensado 
  • 1 caixinha de creme de leite 
  • 4 colheres (sopa) de manteiga 
  • 1 pacote de biscoito de maisena
  • 450g de morangos frescos (retire as folhas)
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, junte o doce de leite, o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. 
  2. Misture e vá mexendo bem até engrossar e ficar em ponto de brigadeiro. 
  3. Retire a massa da panela e deixe esfriar.
  4. Separe pequenas porções e abra cada uma na palma da mão, colocando um morango inteiro no centro. Feche e modele em formato de coxinha. 
  5. Triture os biscoitos de maisena até formar uma farinha bem fina e passe em toda a superfície das coxinhas.
Fonte: Italac. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Torta de banana de frigideira é receita fácil para o lanche

Palha italiana: receita fácil e certeira para quem ama chocolate

Cheesecake de cereja ao vinho do Porto é prático e impressiona

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados