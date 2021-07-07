Como fazer

Palha italiana: receita fácil e certeira para quem ama chocolate

Apesar do nome, a guloseima é uma invenção tão brasileira quando o brigadeiro, que serve como base para o preparo do doce

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:02

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

07 jul 2021 às 16:02
Palha italiana com chocolate meio amargo
Receita de palha italiana leva chocolate meio amargo de boa qualidade Crédito: Divulgação/Tramontina
Você sabia que, apesar do nome, a palha italiana não foi inventada na Itália? A guloseima teve origem na Região Sul do Brasil e foi inspirada em uma delícia típica da terra das nonnas, o salame di ciocollato. Simples de preparar, a brasileiríssima palha é uma boa dica para matar a vontade de comer doce. Bora testar?  

PALHA ITALIANA 

INGREDIENTES:
  • 1 lata de leite condensado
  • ½ lata de creme de leite
  • 150g de chocolate meio amargo de boa qualidade
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 pacote de biscoito Maria 
  • Açúcar de confeiteiro para finalizar
  • Papel manteiga
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, o chocolate e a manteiga. 
  2. Cozinhe em fogo médio até dar ponto de brigadeiro, que é quando a mistura começa a se desgrudar do fundo da panela. 
  3. Triture os biscoitos grosseiramente com as mãos e acrescente ao brigadeiro, misturando até ficar homogêneo. 
  4. Distribua essa massa sobre uma travessa forrada com papel manteiga e nivele para que fique bem reta. 
  5. Leve à geladeira para ganhar consistência e em seguida corte em quadrados iguais, usando uma faca untada com óleo.
  6. Para finalizar, polvilhe açúcar de confeiteiro.
Fonte: chef Cesar Brandelli, da Tramontina. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

