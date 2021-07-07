Palha italiana: receita fácil e certeira para quem ama chocolate

Você sabia que, apesar do nome, a palha italiana não foi inventada na Itália? A guloseima teve origem na Região Sul do Brasil e foi inspirada em uma delícia típica da terra das nonnas, o salame di ciocollato. Simples de preparar, a brasileiríssima palha é uma boa dica para matar a vontade de comer doce. Bora testar?
PALHA ITALIANA
INGREDIENTES:
- 1 lata de leite condensado
- ½ lata de creme de leite
- 150g de chocolate meio amargo de boa qualidade
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1 pacote de biscoito Maria
- Açúcar de confeiteiro para finalizar
- Papel manteiga
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, o chocolate e a manteiga.
- Cozinhe em fogo médio até dar ponto de brigadeiro, que é quando a mistura começa a se desgrudar do fundo da panela.
- Triture os biscoitos grosseiramente com as mãos e acrescente ao brigadeiro, misturando até ficar homogêneo.
- Distribua essa massa sobre uma travessa forrada com papel manteiga e nivele para que fique bem reta.
- Leve à geladeira para ganhar consistência e em seguida corte em quadrados iguais, usando uma faca untada com óleo.
- Para finalizar, polvilhe açúcar de confeiteiro.
Fonte: chef Cesar Brandelli, da Tramontina. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.