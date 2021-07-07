De cookie a quentão: 7 delícias para fazer no Dia do Chocolate

Criado há mais de três mil anos no coração das Américas, o chocolate tem não só um sabor incomparável, mas também o poder de melhorar nosso humor. Não à toa, seu nome, de origem grega, quer dizer "alimento dos deuses".
Versátil na culinária, pois vai além das receitas doces, a iguaria tem uma data comemorativa, 7 de julho. E para celebrar o Dia Mundial do Chocolate, escolhemos sete preparos imperdíveis para você testar em casa. Confira!
PAVÊ CREMOSO DE CHOCOLATE
Quando o tempo esfria, chocolate quente é uma das receitas mais lembradas, também por sua praticidade e rapidez no preparo. Se você quiser uma versão ainda mais cremosa, sugerimos uma com chantili caseiro. Clique aqui para conferir. FOTO: Divulgação/Piracanjuba
Para exaltar uma de suas receitas mais elogiadas na Chocolateria Brasil, o brownie, a chef Flávia Gama criou uma doçura de encher os olhos: brownie cake com cream cheese, chantili e frutas vermelhas. Clique aqui para conferir. FOTO: Guilherme Ferrari
O quindim, um dos doces portugueses mais queridos no Brasil, ganhou uma releitura achocolatada sugerida por Ana Maria Braga. Clique aqui para conferir a receita da apresentadora do "Mais Você". FOTO: Anamariabraga.globo.com
Se na sua festa junina não pode faltar quentão, aqui vai uma receita incrementada com chocolate e especiarias - além de canela, tradicionalmente usada na bebida. Clique aqui para conferir. FOTO: Divulgação/Água Doce
Com sua textura aerada inconfundível, a musse é mais uma criação francesa que conquistou o mundo. No Brasil, a mais amada é a de chocolate, e a confeiteira Thaís Gonçalves ensina a preparar uma que é um espetáculo! Clique aqui para conferir. FOTO: Henrique Herzog
Quer conhecer seis dicas para preparar o cookie perfeito? Além de dar a receita do biscoito clássico, com gotas de chocolate, a chef Karyne Iancoski orienta desde a escolha dos ingredientes até o ponto perfeito do doce. Clique aqui para conferir. FOTO: Guto Souza
Pavê de chocolate é uma sobremesa fácil de preparar e de agradar, concorda? E se a sua ideia é preparar esse ícone para fechar a refeição ganhando elogios, confira aqui uma receita de dar água na boca. FOTO: Nestlé/Divulgação