Morador registra geada e termômetro marca 0 °C em Pedra Azul

Os termômetros marcaram 0ºc em Pedra Azul na manhã desta segunda (05) Crédito: Vagner Uliana

O frio chegou para ficar no Espírito Santo . Depois de recordes de temperaturas baixas nos últimos dias, a segunda-feira (5) foi mais um dia em que os capixabas, principalmente da Região Serrana, tiveram que reforçar o agasalho. Em Pedra Azul, um morador registrou uma temperatura próxima de 0ºC no termômetro de uma propriedade. Com o frio, a vegetação ficou coberta por uma geada.

O registro foi feito pelo produtor Vagner Uliana, morador da região da Rota do Carmo, por volta de 5h50, com o dia amanhecendo. Segundo ele, mesmo com os últimos dias sendo bastante frios, esta segunda (5) foi o dia em que os moradores mais sentiram a necessidade de um agasalho reforçado.

“Foi por volta de 5h50, quase 6h quando vi o termômetro marcando 0 °C. A vegetação ficou até coberta pela geada. Foi o dia mais frio desses últimos por aqui, com certeza”, disse.

Com a baixa temperatura, moradores relataram geada em Pedra Azul nesta segunda (05) Crédito: Vagner Uliana

Outras localidades da Região Serrana também registraram temperaturas muito baixas. Em Venda Nova do Imigrante, a moradora da localidade de São João de Viçosa, Michelly Fieni, registrou e enviou para a reportagem o termômetro da casa marcando 5,8 °C. “Está difícil levantar nesse frio”, contou.

De acordo com o Incaper, esta segunda-feira (5) foi mais um dia de recorde de frio no Espírito Santo. O termômetro do órgão em Aracê, distrito de Domingos Martins, registrou 3,8ºC, uma marca 0,9 ºC inferior do que a registrada no último sábado (3).

Em Venda Nova do Imigrante, a temperatura registrada nesta segunda-feira (5) foi praticamente a mesma do dia mais frio do ano na cidade, neste domingo (4). “Mesmo não tendo registrado a menor temperatura de 2021, ela ficou 0,1°C superior registrada ontem”, informou o Incaper.