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Morador registra geada e termômetro marca 0 °C em Pedra Azul

"Foi por volta de 5h50, quase 6h quando vi o termômetro marcando 0 °C. A vegetação ficou até coberta pela geada", contou o  produtor Vagner Uliana, morador da região

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 12:05

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

05 jul 2021 às 12:05
Os termômetros marcaram 0ºc em Pedra Azul na manhã desta segunda (05)
Os termômetros marcaram 0ºc em Pedra Azul na manhã desta segunda (05) Crédito: Vagner Uliana
O frio chegou para ficar no Espírito Santo. Depois de recordes de temperaturas baixas nos últimos dias, a segunda-feira (5) foi mais um dia em que os capixabas, principalmente da Região Serrana, tiveram que reforçar o agasalho. Em Pedra Azul, um morador registrou uma temperatura próxima de 0ºC no termômetro de uma propriedade. Com o frio, a vegetação ficou coberta por uma geada.
O registro foi feito pelo produtor Vagner Uliana, morador da região da Rota do Carmo, por volta de 5h50, com o dia amanhecendo. Segundo ele, mesmo com os últimos dias sendo bastante frios, esta segunda (5) foi o dia em que os moradores mais sentiram a necessidade de um agasalho reforçado.
“Foi por volta de 5h50, quase 6h quando vi o termômetro marcando 0 °C. A vegetação ficou até coberta pela geada. Foi o dia mais frio desses últimos por aqui, com certeza”, disse.
Com a baixa temperatura, moradores relataram geada em Pedra Azul nesta segunda (05)
Com a baixa temperatura, moradores relataram geada em Pedra Azul nesta segunda (05) Crédito: Vagner Uliana
Outras localidades da Região Serrana também registraram temperaturas muito baixas. Em Venda Nova do Imigrante, a moradora da localidade de São João de Viçosa, Michelly Fieni, registrou e enviou para a reportagem o termômetro da casa marcando 5,8 °C. “Está difícil levantar nesse frio”, contou.
De acordo com o Incaper, esta segunda-feira (5) foi mais um dia de recorde de frio no Espírito Santo. O termômetro do órgão em Aracê, distrito de Domingos Martins, registrou 3,8ºC, uma marca 0,9 ºC inferior do que a registrada no último sábado (3).
Em Venda Nova do Imigrante, a temperatura registrada nesta segunda-feira (5) foi praticamente a mesma do dia mais frio do ano na cidade, neste domingo (4). “Mesmo não tendo registrado a menor temperatura de 2021, ela ficou 0,1°C superior registrada ontem”, informou o Incaper.
A temperatura chegou abaixo dos 6 graus em Venda Nova do Imigrante nesta segunda (05)
A temperatura chegou abaixo dos 6 graus em Venda Nova do Imigrante nesta segunda (05) Crédito: Internauta

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