Frente fria no ES traz alerta de ventos de até 75km/h e altas ondas

A Marinha emitiu um alerta de ventos fortes nesta segunda-feira (26) para a faixa litorânea do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Segundo o órgão, a aproximação e a passagem de uma frente fria poderá provocar ventos com intensidade de até 75 quilômetros por hora — 40 nós na linguagem náutica. O alerta é válido da noite desta segunda (26) até a noite de 30 de julho.
Além disto, a Marinha revela que os ventos, associados ao sistema meteorológico, poderão ocasionar agitação marítima com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com ondas de até 5 metros de altura em alto-mar, entre o Rio e a Bahia, na madrugada do dia 29 e a noite do dia 30 de julho.
A Marinha reforça os alertas aos navegantes, e faz um apelo de que, antes de embarcarem ao mar, divulguem amplamente estas informações às comunidades de pesca e esporte e recreio.