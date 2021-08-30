Funcionária batendo o ponto no trabalho Crédito: Ricardo medeiros

feriado de Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, deixou muitos trabalhadores com dúvidas sobre quem deverá trabalhar na data. Sem municípios classificados em risco alto ou extremo de contaminação pelo de Independência do Brasil, no dia, deixou muitos trabalhadores com dúvidas sobre quem deverá trabalhar na data. Sem municípios classificados em risco alto ou extremo de contaminação pelo coronavírus , não há impedimento de funcionamento dos estabelecimentos em função da pandemia, mas, por se tratar de um recesso nacional, é preciso observar o acordo coletivo de cada setor.

Your browser does not support the audio element. Feriado de 7 de setembro - quem tem direito a folga e hora extra

O advogado trabalhista George Rodriques Viana explica que, via de regra, é vedado o trabalho nesse dia. Mas há exceções que permitem que alguns setores tenham funcionamento, desde que os trabalhadores sejam compensados por isso.

Nos casos em que o empregado é convocado para o trabalho nos feriados, deve receber remuneração extra pelo dia trabalhado (que pode variar entre 50% ou 100%, dependendo do acordo da categoria), ou então deve ser compensado com folga, que deverá ocorrer em até seis meses.

50% ou 100% Remuneração extra sobre o valor da hora trabalhada no feriado, dependendo da convenção coletiva

Neste ano, a data foi remanejada para o dia 01 de abril. Assim, excepcionalmente, em 2021, 8 de setembro será considerado dia útil no município. E como a antecipação do feriado foi estabelecida por lei, a “adesão” ao novo calendário é automática. Isto é, a empresa não pode simplesmente desconsiderar a mudança.

VEJA O TIRA-DÚVIDAS SOBRE O TRABALHO NO FERIADO

Via de regra, é permitido o trabalho no dia 07 de setembro?

Não, pois o dia 07/09 é um feriado nacional e de acordo com a CLT, em seu artigo 70, é vedado o trabalho em dias de feriados nacionais e feriados religiosos. Contudo, em alguns setores fica liberado o trabalho nesta data, desde que os trabalhadores que trabalharem no dia do feriado sejam recompensados, conforme explica o advogado trabalhista George Rodriques Viana.

Se a empresa tiver essa possibilidade e decidir não parar nessa data, pode me convocar para trabalhar normalmente?

Pode. Mas precisará compensar o trabalhador, por meio de remuneração extra pelo dia do trabalho (de 50% ou 100% sobre o valor da hora trabalhada, dependendo da convenção coletiva), ou então dar folga posterior.

Quando vou receber a remuneração extra?

O valor extra deverá constar no pagamento do mês, que normalmente é feito até o começo do mês seguinte, junto com o salário regular.

E em caso de cumprimento de horas extras? Como fica o pagamento?

Se houver horas extras ela deve ser paga com aumento de, no mínimo, 50% do salário/hora do trabalhador. Ou, se a empresa for adepta ao banco de horas, pode ser armazenado aquelas horas para que sejam compensadas com folga em um prazo de até 06 meses.

Se a empresa optar por me dar folga para compensar o feriado trabalhado, deve fazer isso em quanto tempo?

Se o acordo de banco de horas da empresa for individual, essa folga tem que ser dada em até 180 dias. Se a permissão de banco de horas for estabelecida por convenção coletiva, segue o prazo da convenção.

E no caso de Vitória: a empresa é obrigada a aceitar a antecipação do feriado do dia 8?

Sim, pois a antecipação foi estabelecida por lei. O feriado de Nossa Senhora da Vitória, que seria no dia 8 de setembro, foi adiantado para 1º de abril.

Então vou ter que trabalhar no dia 8?