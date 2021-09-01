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Feriadão

Governo do ES decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira (6)

A publicação no Diário Oficial desta terça-feira (31) aponta que a medida foi adotada em virtude do feriado de Nossa Senhora da Vitória, no dia 8 de setembro

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 08:42

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 set 2021 às 08:42
Vista aérea do bairro Enseada do Suá e Praça do Papa em Vitória
O governo do ES decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (6) Crédito: Luciney Araújo
governo do Espírito Santo decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (6), véspera do feriado da Independência (7). A informação, publicada no Diário Oficial esta terça-feira (31), diz que o decreto acontece por conta do feriado de Nossa Senhora da Vitória, aniversário da Capital, que é celebrado no dia 8 de setembro. 
 Conforme informa o decreto, a medida não abrange órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham funcionamento ininterrupto ou que possuem regime de escala. Por nota, o governo informou que o funcionamento dos órgãos estaduais será mantido normalmente na próxima quarta-feira (8).

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FERIADO FOI ANTECIPADO POR VITÓRIA

O feriado do dia 8 de setembro foi uma das datas antecipadas pela Prefeitura de Vitória. Em março deste ano, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) estabeleceu um "feriadão" de seis dias na Capital para aumentar o isolamento físico entre as pessoas em um dos momentos mais críticos da pandemia da Covid-19 no Estado. Três feriados foram antecipados:
  • Nossa Senhora da Penha ( seria no dia 12 de abril) – agora foi na terça, 30 de março
  • Corpus Christi (seria no dia 3 de junho) – foi em 31 de março
  • Nossa Senhora da Vitória (seria no dia 8 de setembro) – foi em 01 de abril
Somadas ao feriado de Sexta-feira da Paixão, que caiu na sexta-feira (02), e ao fim de semana, as datas formaram um megaferiado de seis dias na Capital. A cidade deixou também de ter três feriados prolongados durante o ano.

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Atualização

01/09/2021 - 12:34
Após a publicação desta matéria com as informações do Diário Oficial, que ainda apurava se o feriado do dia 8 seria mantido no que tange o funcionamento dos órgãos estaduais, o governo do Estado informou que: na quarta-feira (08) haverá expediente normal nos órgãos públicos estaduais. O texto foi atualizado.

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