Governo do ES decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira (6)

O governo do Espírito Santo decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (6), véspera do feriado da Independência (7). A informação, publicada no Diário Oficial esta terça-feira (31), diz que o decreto acontece por conta do feriado de Nossa Senhora da Vitória, aniversário da Capital, que é celebrado no dia 8 de setembro.
Conforme informa o decreto, a medida não abrange órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham funcionamento ininterrupto ou que possuem regime de escala. Por nota, o governo informou que o funcionamento dos órgãos estaduais será mantido normalmente na próxima quarta-feira (8).
FERIADO FOI ANTECIPADO POR VITÓRIA
O feriado do dia 8 de setembro foi uma das datas antecipadas pela Prefeitura de Vitória. Em março deste ano, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) estabeleceu um "feriadão" de seis dias na Capital para aumentar o isolamento físico entre as pessoas em um dos momentos mais críticos da pandemia da Covid-19 no Estado. Três feriados foram antecipados:
- Nossa Senhora da Penha ( seria no dia 12 de abril) – agora foi na terça, 30 de março
- Corpus Christi (seria no dia 3 de junho) – foi em 31 de março
- Nossa Senhora da Vitória (seria no dia 8 de setembro) – foi em 01 de abril
Somadas ao feriado de Sexta-feira da Paixão, que caiu na sexta-feira (02), e ao fim de semana, as datas formaram um megaferiado de seis dias na Capital. A cidade deixou também de ter três feriados prolongados durante o ano.
Atualização
01/09/2021 - 12:34
Após a publicação desta matéria com as informações do Diário Oficial, que ainda apurava se o feriado do dia 8 seria mantido no que tange o funcionamento dos órgãos estaduais, o governo do Estado informou que: na quarta-feira (08) haverá expediente normal nos órgãos públicos estaduais. O texto foi atualizado.