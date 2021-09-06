Motorista fica ferido após passar mal e bater em moto em Vila Velha

Motorista foi atendido após ocorrência nas proximidades de Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

Polícia Militar afirmou que, segundo informações recebidas, o motorista teria passado mal enquanto dirigia pela Avenida Luciano das Neves, na altura do cruzamento com a Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Coqueiral de Itaparica. A PMES não cita a moto atingida, mas acrescenta que a colisão foi contra um muro.

Como mostra uma imagem enviada por um leitor de A Gazeta, o veículo da cor branca aparece batido, encostado na calçada, e rodeado de populares que se aproximaram do ferido.

Carro bateu em muro e chamou a atenção de quem passava pelo local Crédito: Leitor A Gazeta

A Guarda Municipal informou que ambulâncias do Samu, do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estavam no local quando a equipe chegou para registro da ocorrência.

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O trânsito chegou a ficar interrompido por 40 minutos, mas foi liberado, segundo apurou a TV Gazeta.