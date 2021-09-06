Motorista fica ferido após passar mal e bater em moto em Vila Velha

Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro e colidir contra uma moto na altura de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (6). Segundo a Guarda Municipal, o homem, identificado como Cleuber Faria, teria perdido o controle após passar mal ao volante, e foi socorrido no local do acidente por uma equipe do Samu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Duas pessoas que estavam na moto também ficaram feridas: a empresária Andressa Casotto, 39 anos, que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A sobrinha dela, que estava na garupa, teve ferimentos leves e já foi liberada.
A Polícia Militar afirmou que, segundo informações recebidas, o motorista teria passado mal enquanto dirigia pela Avenida Luciano das Neves, na altura do cruzamento com a Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Coqueiral de Itaparica. A PMES não cita a moto atingida, mas acrescenta que a colisão foi contra um muro.
Como mostra uma imagem enviada por um leitor de A Gazeta, o veículo da cor branca aparece batido, encostado na calçada, e rodeado de populares que se aproximaram do ferido.
Inicialmente, a Guarda Municipal havia informado que o veículo bateu em uma moto, onde estavam duas pessoas. Segundo informações da TV Gazeta, o motorista do carro branco teria colidido contra três veículos antes de acertar o muro. O motorista, que estava inconsciente, e a condutora da moto foram atendidos em estado grave. O homem, identificado como Cleuber Faria, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Já a empresária Andressa Casotto, 39 anos, que conduzia a motocicleta, chegou a ser levada para o hospital, mas também não resistiu.
A Guarda Municipal informou que ambulâncias do Samu, do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estavam no local quando a equipe chegou para registro da ocorrência.
O trânsito chegou a ficar interrompido por 40 minutos, mas foi liberado, segundo apurou a TV Gazeta.
Atualização
08/09/2021 - 6:35
Após a publicação da reportagem, o motorista que passou mal morreu e a motociclista atingida também faleceu. As duas vítimas foram identificadas.