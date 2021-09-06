BR 262 é interditada após acidente em Domingos Martins

O tráfego de veículos no quilômetro 36 da BR 262, no município de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, foi interditado por volta das 9h45, desta segunda-feira (6). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um acidente envolvendo dois carros, um Hyundai HB20 e um Ford Ka, causou a interdição.
O Corpo de Bombeiros socorreu os dois motoristas feridos na batida, um deles ficou preso às ferragens. O que estava em estado grave foi encaminhada para uma unidade de saúde da Grande Vitória. Já o outro condutor, com ferimentos leves, foi levado para o hospital Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins.
Às 10h40, o trânsito foi liberado nos dois sentidos, porém, com lentidão do tráfego.
Atualização
06/09/2021 - 10:57
Após a publicação da matéria, o trânsito foi liberado na manhã desta segunda-feira (6), de acordo com a PRF.