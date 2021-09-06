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Motoristas feridos

BR 262 é interditada após acidente em Domingos Martins

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito, interrompido para o resgate das vítimas, já foi liberado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 set 2021 às 10:30

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 10:30

Acidente entre carros na BR 262 em Domingos Martins
Acidente entre carros na BR 262, nesta segunda-feira (6), em Domingos Martins Crédito: Instagram @domingosmartinses
O tráfego de veículos no quilômetro 36 da BR 262, no município de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, foi interditado por volta das 9h45, desta segunda-feira (6). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um acidente envolvendo dois carros, um Hyundai HB20 e um Ford Ka, causou a interdição.
O Corpo de Bombeiros socorreu os dois motoristas feridos na batida, um deles ficou preso às ferragens. O que estava em estado grave foi encaminhada para uma unidade de saúde da Grande Vitória. Já o outro condutor, com ferimentos leves, foi levado para o hospital Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins. 
Às 10h40, o trânsito foi liberado nos dois sentidos, porém, com lentidão do tráfego. 

Atualização

06/09/2021 - 10:57
Após a publicação da matéria, o trânsito foi liberado na manhã desta segunda-feira (6), de acordo com a PRF. 

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