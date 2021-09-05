Dupla rouba carro e deixa taxista amarrado em plantação de Fundão

Os criminosos foram presos após uma perseguição da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar / Divulgação

Um taxista de Fundão , na Grande Vitória , viveu momentos de tensão após ter o seu veículo roubado na Praia Grande. O motorista foi amarrado e deixado em uma plantação de eucaliptos. Dois suspeitos foram detidos após uma perseguição da Polícia Militar na cidade vizinha de Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo

De acordo com a PM, o táxi foi roubado na estrada de Biriricas, na última sexta-feira (3). Os assaltantes estavam armados e teriam solicitado uma corrida da vítima. Após pegar o veículo, os criminosos deixaram o motorista amarrado em um plantação de eucaliptos da região. Os militares foram informados da situação e iniciaram a busca pelos suspeitos.

Segundo informações da PM, o veículo foi encontrado na região do trevo de Ibiraçu, sentido Aracruz . A polícia relatou que sinais sonoros foram dados para que os suspeitos parassem o carro, mas as advertências foram ignoradas. Diante disso, os agentes começaram a perseguir o táxi.

Na fuga, o suspeito que estava dirigindo o veículo perdeu o controle e acabou se chocando com a viatura da Polícia Militar. O táxi ficou com a parte da frente danificada. Segundo a polícia, dois jovens, de 21 e 23 anos, estavam no carro e foram detidos. Um deles ainda fugiu correndo, mas foi capturado alguns minutos depois.

Criminosos estavam com celulares e arma Crédito: Polícia Militar / Divulgação