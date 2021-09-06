Carro capota após colisão contra carreta na BR 101

De acordo com informações iniciais repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, logo após a colisão contra a carreta, o carro, modelo Chevrolet Agile, capotou na pista. Segundo a PRF, não há registro de feridos.
Equipes da PRF e da Eco101, concessionária que administra a via, estão no local do acidente.
Demandada pela A Gazeta, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 17h24 no km 290,5 da rodovia. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (viatura de inspeção, ambulância e guincho), além da PRF. Os motoristas não ficaram feridos e não houve interdição da pista.