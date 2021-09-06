Carro capota após colisão contra carreta na BR 101

Capotamento é registrado na BR 101, no bairro Tabajara, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

O início da noite desta segunda-feira (06) começou com uma colisão seguida de capotamento de um carro na BR 101 , no bairro Tabajara, em Cariacica , no sentido de quem trafega em direção à Serra. O acidente aconteceu por volta das 17h20, nas proximidades da fábrica da Coca-Cola.

De acordo com informações iniciais repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, logo após a colisão contra a carreta, o carro, modelo Chevrolet Agile, capotou na pista. Segundo a PRF, não há registro de feridos.

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Equipes da PRF e da Eco101, concessionária que administra a via, estão no local do acidente.