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Cariacica

Carro capota após colisão contra carreta na BR 101

De acordo com informações iniciais repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado nas proximidades do bairro Tabajara; não há registro de feridos

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 18:28

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

06 set 2021 às 18:28
Capotamento é registrado na BR 101
Capotamento é registrado na BR 101, no bairro Tabajara, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
O início da noite desta segunda-feira (06) começou com uma colisão seguida de capotamento de um carro na BR 101, no bairro Tabajara, em Cariacica, no sentido de quem trafega em direção à Serra. O acidente aconteceu por volta das 17h20, nas proximidades da fábrica da Coca-Cola.
De acordo com informações iniciais repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, logo após a colisão contra a carreta, o carro, modelo Chevrolet Agile, capotou na pista. Segundo a PRF, não há registro de feridos. 
Equipes da PRF e da Eco101, concessionária que administra a via, estão no local do acidente.
 Demandada pela A Gazeta, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 17h24 no km 290,5 da rodovia. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (viatura de inspeção, ambulância e guincho), além da PRF. Os motoristas não ficaram feridos e não houve interdição da pista.

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