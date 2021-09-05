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Acidente fatal

Mulher morre e outra fica ferida em atropelamento na Serra

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (5), no bairro Cidade Pomar; motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi ouvido e liberado

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 16:46

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 set 2021 às 16:46
Corpo da criança será levado para o DML de Vitória
Corpo da mulher foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Caíque Verli
Um atropelamento na manhã deste domingo (5) deixou uma pessoa morta e outra ferida no município da Serra. O acidente aconteceu por volta das 8h, no bairro Cidade Pomar. Uma das mulheres atingidas morreu no local, e a outra foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, que fica em Vitória.
De acordo com as informações passadas pela Polícia Militar, o socorro à vítima foi prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dela não foi divulgado. A corporação também não informou se elas atravessavam na faixa de pedestres.
Ainda segundo a PM, após atropelar as duas mulheres, o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro – para detectar se estava dirigindo sob a influência de bebida alcoólica – e, por isso, foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado pela autoridade policial.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que seguiu o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o condutor permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima. O caso vai seguir sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Já o corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) da Capital.

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