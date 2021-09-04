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Praia do Morro

Barco naufraga em Guarapari e 12 são salvos pela Marinha e por pescadores

Segundo a Marinha, todos os tripulantes da embarcação foram resgatados em bom estado de saúde, contando também com apoio de pescadores da região que foram alertados do naufrágio

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 11:55

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

04 set 2021 às 11:55
Perto da Ilha Escalvada
Resgate de tripulantes em Guarapari contou com auxílio de pescadores Crédito: Lubinha
Um barco que transportava 12 homens na manhã deste sábado (4) afundou em Guarapari, próximo à Ilha de Escalvada, na região da Praia do Morro. As pessoas que estavam abordo foram resgatadas com vida por uma embarcação da Marinha e por pescadores que estavam próximos ao local do naufrágio. 
De acordo com o pescador Luiz Antônio Gomes, conhecido como Lubinha, que participou do resgate, o acidente aconteceu por volta das 6h10 da manhã. "Eu cheguei a resgatar sete e acionei a Marinha, bombeiros e polícia, que chegaram ao local por volta das 9h. Agora o pessoal está em terra, aos cuidados da Capitania", contou.
Sobre o caso, a Marinha do Brasil informou, em nota, que a Capitania dos Portos tomou conhecimento do ocorrido por meio do Corpo de Bombeiros e deslocou uma equipe para o local e atuou em coordenação com a equipe dos bombeiros.
Imagens feitas pelo pescador que resgatou parte da tripulação da embarcação que afundou
Barco com 12 pessoas afundou em Guarapari Crédito: Lubinha
Ainda segundo a Marinha, todos os tripulantes da embarcação foram resgatados em bom estado de saúde, contando também com apoio de pescadores da região que foram alertados do naufrágio.
Também em nota, a Marinha informou que, com relação às causas e responsabilidades do acidente, estas serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela Capitania dos Portos. Quando for concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o documento será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas.
Demandado o Corpo de Bombeiros, foi informado, em manifestação oficial, que não houve atuação nesta ocorrência e que uma embarcação da Marinha teria sido sido acionada para rebocar o barco. Apesar disso, foi confirmado que houve bombeiros presentes na faixa de areia durante o resgate da tripulação que afundou.

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