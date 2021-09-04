Barco naufraga em Guarapari e 12 são salvos pela Marinha e por pescadores

Resgate de tripulantes em Guarapari contou com auxílio de pescadores Crédito: Lubinha

Um barco que transportava 12 homens na manhã deste sábado (4) afundou em Guarapari, próximo à Ilha de Escalvada, na região da Praia do Morro. As pessoas que estavam abordo foram resgatadas com vida por uma embarcação da Marinha e por pescadores que estavam próximos ao local do naufrágio.

De acordo com o pescador Luiz Antônio Gomes, conhecido como Lubinha, que participou do resgate, o acidente aconteceu por volta das 6h10 da manhã. "Eu cheguei a resgatar sete e acionei a Marinha, bombeiros e polícia, que chegaram ao local por volta das 9h. Agora o pessoal está em terra, aos cuidados da Capitania", contou.

Sobre o caso, a Marinha do Brasil informou, em nota, que a Capitania dos Portos tomou conhecimento do ocorrido por meio do Corpo de Bombeiros e deslocou uma equipe para o local e atuou em coordenação com a equipe dos bombeiros.

Barco com 12 pessoas afundou em Guarapari Crédito: Lubinha

Ainda segundo a Marinha, todos os tripulantes da embarcação foram resgatados em bom estado de saúde, contando também com apoio de pescadores da região que foram alertados do naufrágio.

Também em nota, a Marinha informou que, com relação às causas e responsabilidades do acidente, estas serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela Capitania dos Portos. Quando for concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o documento será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas.

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