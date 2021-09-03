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Criança de 11 anos

Vídeo mostra momento em que menino é atropelado em Água Doce do Norte

Criança atravessava a rua de bicicleta quando foi atingido por um carro nesta quinta-feira (2). Motorista não parou para prestar socorro e caso é investigado pela polícia
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

03 set 2021 às 20:40

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 20:40

Vídeo mostra menino sendo atropelado em Água Doce do Norte
Vídeo mostra menino sendo atropelado em Água Doce do Norte Crédito: Reprodução/ Vídeo
Um menino de 11 anos foi atropelado por um carro enquanto atravessava a rua de bicicleta em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (2). Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que a criança foi atingida pelo veículo.
Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 18h30, no bairro Cristo Rei, e o menino foi socorrido por uma ambulância do município. No vídeo registrado pelas câmeras é possível a criança sendo lançada para o alto com o impacto da batida. Veja:
Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o padrasto do menino relatou que a criança foi atendida em uma unidade de saúde da região.
Segundo a PM, o motorista não parou no momento do acidente para prestar socorro. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração na Delegacia de Polícia de Ecoporanga e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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