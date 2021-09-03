Vídeo mostra momento em que menino é atropelado em Água Doce do Norte

Vídeo mostra menino sendo atropelado em Água Doce do Norte Crédito: Reprodução/ Vídeo

Um menino de 11 anos foi atropelado por um carro enquanto atravessava a rua de bicicleta em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (2). Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que a criança foi atingida pelo veículo.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 18h30, no bairro Cristo Rei, e o menino foi socorrido por uma ambulância do município. No vídeo registrado pelas câmeras é possível a criança sendo lançada para o alto com o impacto da batida. Veja:

Your browser does not support the video tag.

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o padrasto do menino relatou que a criança foi atendida em uma unidade de saúde da região.

Segundo a PM, o motorista não parou no momento do acidente para prestar socorro. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado.