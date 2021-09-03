Laje de residência desaba no bairro Romão, em Vitória

A laje de uma residência desabou por volta das 18h40 desta sexta-feira (3), no bairro Romão, em Vitória. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento à ocorrência.
A corporação informou, por nota, que equipes constataram que a edificação é residencial e tem dois pavimentos. Segundo os Bombeiros, a laje do segundo pavimento do imóvel havia desabado, mas não houve vítimas. "Os militares retiraram os moradores por segurança, isolaram a área e acionaram a Defesa Civil Municipal para avaliação do imóvel", disse.
Desabamento no Romão, em Vitória
Em resposta à demanda da reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil de Vitória informou que uma equipe foi enviada ao local para averiguar os danos e os possíveis riscos no entorno do imóvel.