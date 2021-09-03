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Laje de residência desaba no bairro Romão, em Vitória

Fato ocorreu por volta das 18h40 desta sexta-feira (3). Segundo os Bombeiros, por segurança, moradores foram retirados e a área foi isolada
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

03 set 2021 às 20:48

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 20:48

Laje de residência desabou no bairro Romão, em Vitória, na noite desta sexta-feira (3)
Laje de residência desabou no Romão, em Vitória, na noite desta sexta-feira (3) Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
A laje de uma residência desabou por volta das 18h40 desta sexta-feira (3), no bairro Romão, em Vitória. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento à ocorrência.
A corporação informou, por nota, que equipes constataram que a edificação é residencial e tem dois pavimentos. Segundo os Bombeiros, a laje do segundo pavimento do imóvel havia desabado, mas não houve vítimas. "Os militares retiraram os moradores por segurança, isolaram a área e acionaram a Defesa Civil Municipal para avaliação do imóvel", disse.

Desabamento no Romão, em Vitória

Em resposta à demanda da reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil de Vitória informou que uma equipe foi enviada ao local para averiguar os danos e os possíveis riscos no entorno do imóvel.

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