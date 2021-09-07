Morre motociclista atingida por carro desgovernado em Vila Velha

A empresária Andressa Casotto, 39 anos, que conduzia a moto atingida por um carro desgovernado na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na tarde de segunda-feira (6), não resistiu aos ferimentos e morreu.
Andressa, que teve traumatismo craniano e hemorragia cerebral, chegou a ser socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não sobreviveu.
No momento do acidente, ela estava com a sobrinha na garupa da moto. A jovem de 19 anos teve ferimentos leves e já recebeu alta do hospital.
O motorista do carro que causou o acidente morreu a caminho do hospital. Após passar mal ao volante, Cleuber Faria atingiu três carros, uma moto, um caminhão e só parou quando colidiu contra o muro de uma casa. O momento foi registrado por câmeras de vídeomonitoramento.
Segundo apuração da TV Gazeta, Cleuber, que não teve a idade informada, teve um mal súbito. Antes da batida, ele passou em alta velocidade por um posto de gasolina.
Testemunhas contaram ao repórter Caíque Verli que o condutor já estava desacordado quando bateu e que populares chegaram a tentar reanimá-lo. O homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não chegou vivo à unidade.