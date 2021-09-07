Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Rodovia do Sol

Morre motorista que atingiu veículos e muro de casa em Vila Velha

Cleuber Faria passou mal ao volante, bateu em três carros, uma moto, um caminhão e só parou quando colidiu no muro de uma casa nesta segunda-feira (6)

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2021 às 14:49
Motorista foi atendido após ocorrência em Itaparica, Vila Velha
Motorista bateu em cinco veículos e atingiu muro de casa após passar mal ao volante em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
O motorista envolvido em um acidente no final da tarde desta segunda-feira (6), na Rodovia do Sol, em Vila Velha, morreu a caminho do hospital. Após passar mal ao volante, Cleuber Faria atingiu três carros, uma moto, um caminhão e só parou quando colidiu com o muro de uma casa. O momento foi registrado por câmeras de vídeo monitoramento.
Segundo apuração da TV Gazeta, Cleuber, que não teve a idade informada, teve um mal súbito no volante. Antes da batida, ele atingiu os veículos e passou em alta velocidade por um posto de gasolina. Testemunhas contaram ao repórter Caíque Verli que o condutor já estava desacordado quando bateu e que populares chegaram a tentar reanimá-lo.
O homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. No local, a família não quis gravar entrevista, mas confirmou para a reportagem a morte de Cleuber Faria.
Carro bateu em muro em Itaparica, Vila Velha
Carro bateu em muro em Itaparica, Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
O acidente aconteceu no final da tarde de segunda-feira na Avenida Luciano das Neves, na altura do cruzamento com a Avenida Saturnino Rangel Mauro.. Após a batida, o carro ficou bastante destruído e o estrago no muro da residência atingida por ele também foi grande. 
Duas pessoas que estavam na moto também ficaram feridas: a empresária Andressa Casotto, 39 anos, que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A sobrinha dela, que estava na garupa, teve ferimentos leves e já foi liberada.

Veja Também

Motorista fica ferido após passar mal e bater em moto em Vila Velha

Carro capota após batida em Vila Velha e deixa homem ferido

Policial reage a assalto em semáforo e atira contra dupla em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Coqueiral de Itaparica Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados