Morre motorista que atingiu veículos e muro de casa em Vila Velha

O motorista envolvido em um acidente no final da tarde desta segunda-feira (6), na Rodovia do Sol, em Vila Velha, morreu a caminho do hospital. Após passar mal ao volante, Cleuber Faria atingiu três carros, uma moto, um caminhão e só parou quando colidiu com o muro de uma casa. O momento foi registrado por câmeras de vídeo monitoramento.
Segundo apuração da TV Gazeta, Cleuber, que não teve a idade informada, teve um mal súbito no volante. Antes da batida, ele atingiu os veículos e passou em alta velocidade por um posto de gasolina. Testemunhas contaram ao repórter Caíque Verli que o condutor já estava desacordado quando bateu e que populares chegaram a tentar reanimá-lo.
O homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. No local, a família não quis gravar entrevista, mas confirmou para a reportagem a morte de Cleuber Faria.
O acidente aconteceu no final da tarde de segunda-feira na Avenida Luciano das Neves, na altura do cruzamento com a Avenida Saturnino Rangel Mauro.. Após a batida, o carro ficou bastante destruído e o estrago no muro da residência atingida por ele também foi grande.
Duas pessoas que estavam na moto também ficaram feridas: a empresária Andressa Casotto, 39 anos, que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A sobrinha dela, que estava na garupa, teve ferimentos leves e já foi liberada.