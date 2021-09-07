Morre motorista que atingiu veículos e muro de casa em Vila Velha

Motorista bateu em cinco veículos e atingiu muro de casa após passar mal ao volante em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

Segundo apuração da TV Gazeta, Cleuber, que não teve a idade informada, teve um mal súbito no volante. Antes da batida, ele atingiu os veículos e passou em alta velocidade por um posto de gasolina. Testemunhas contaram ao repórter Caíque Verli que o condutor já estava desacordado quando bateu e que populares chegaram a tentar reanimá-lo.

O homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. No local, a família não quis gravar entrevista, mas confirmou para a reportagem a morte de Cleuber Faria.

Carro bateu em muro em Itaparica, Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta