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Guarapari

Morador em situação de rua é encontrado morto na Praia do Morro

O corpo foi encontrado no início da manhã, no calçadão, ao lado de um saco com latinhas de alumínio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

06 set 2021 às 11:44

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 11:44

Praia do Morro, em Guarapari, estava lotada na manhã deste sábado (26)
Corpo foi encontrado no calçadão do balneário Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O corpo de um homem, que estava morando nas ruas de Guarapari, foi encontrado no calçadão da Praia do Morro, na manhã desta segunda-feira (6). O corpo estava encolhido, deitado sobre a grama, ao lado de um saco com latas de alumínio. Os Bombeiros, a Polícia Militar e equipes do Salvamar estiveram no local, mas já encontraram o homem sem vida.
Segundo a Prefeitura de Guarapari, a vítima era acompanhada pela Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) e recebia atendimento da equipe de assistência municipal. A equipe de abordagem de rua esteve no local. O caso, agora, será investigado pela Polícia. O município informou que vai prestar toda a assistência necessária para o homem.
O acionamento foi feito por um homem que fazia caminhada pela Avenida Beira Mar e encontrou o corpo caído no chão. Segundo a Polícia Militar, não havia sinais de violência. A Perícia Criminal também foi acionada para apurar o ocorrido.

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