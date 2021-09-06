Morador em situação de rua é encontrado morto na Praia do Morro

Segundo a Prefeitura de Guarapari, a vítima era acompanhada pela Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) e recebia atendimento da equipe de assistência municipal. A equipe de abordagem de rua esteve no local. O caso, agora, será investigado pela Polícia. O município informou que vai prestar toda a assistência necessária para o homem.