Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boa notícia

Fiscal atropelada por Transcol em terminal na Serra sai da intubação

Márcia Helena de Jesus, de 51 anos, também deixou a sedação e há expectativa de ela sair da UTI na próxima semana. Ela precisou ter a perna amputada após o acidente
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 set 2021 às 14:36

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 14:36

A fiscal Márcia Helena de Jesus teve a perna amputada ao passar por cirurgia
A fiscal Márcia Helena de Jesus tem 51 anos e segue internada em hospital de Vitória Crédito: Reprodução | Redes sociais
Após passar a semana em estado grave e ter precisado amputar uma perna, a fiscal Márcia Helena de Jesus, de 51 anos — que foi atropelada por um ônibus do Transcol no Terminal de Laranjeiras, na Serra — continua apresentando melhoras e teve, nesta sexta-feira (9), dois importantes avanços: deixou a intubação (respiração por aparelhos) e de receber sedativos.
O quadro de saúde dela foi atualizado por Márcio Pereira Nunes, delegado-base do Sindirodovirários na Grande Vitória, que acompanha a situação da fiscal. Segundo ele, se a evolução da profissional continuar da mesma forma, há expectativa de que ela receba alta da UTI na próxima segunda-feira (13) e vá para um leito de enfermaria.
Desde domingo (5), dia do acidente, Márcia Helena está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Durante esses dias, ela passou por uma longa cirurgia, teve a perna direita amputada e chegou a precisar de doações de sangue antes de começar a evoluir clinicamente.

RELEMBRE O ATROPELAMENTO

A fiscal Márcia Helena de Jesus, de 51 anos, foi atropelada por um ônibus dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na manhã do último domingo. Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, o atropelamento aconteceu enquanto ela ajudava na manobra de outro coletivo do Sistema Transcol.
Fiscal é atropelada dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra, neste domingo (5)
Fiscal foi atropelada dentro de Terminal de Laranjeiras, na Serra, no último domingo (5) Crédito: Reprodução
No momento em que prestava esse auxílio, um motorista da linha 506 deu ré para sair da vaga, não enxergou a fiscal e acabou atropelando-a. Ele só percebeu o que havia acontecido quando foi alertado por pessoas que estavam no local. Em choque, o condutor ficou isolado no ônibus até a chegada do socorro.

CETURB E GVBUS LAMENTAM OCORRIDO

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) lamentou o ocorrido e disse que imagens de videomonitoramento já foram separadas para ajudar nas investigações. "O consórcio operador será notificado para apurar as circunstâncias e dará o suporte necessário", garantiu.
Já o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que o caso foi uma "fatalidade" e que está à disposição para prestar todo o apoio necessário, inclusive o psicológico ao motorista envolvido. O GVBus também informou que foi registrado um boletim de ocorrência.

Veja Também

Órgãos de grávida do ES são doados para quatro pessoas

Após paralisação, aglomeração e terminais lotados na Grande Vitória; imagens

Busca pelo termo ansiedade no Google cresce no ES durante a pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento Serra Sistema Transcol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados