Fiscal atropelada por Transcol em terminal na Serra sai da intubação

Após passar a semana em estado grave e ter precisado amputar uma perna, a fiscal Márcia Helena de Jesus, de 51 anos — que foi atropelada por um ônibus do Transcol no Terminal de Laranjeiras, na Serra — continua apresentando melhoras e teve, nesta sexta-feira (9), dois importantes avanços: deixou a intubação (respiração por aparelhos) e de receber sedativos.
O quadro de saúde dela foi atualizado por Márcio Pereira Nunes, delegado-base do Sindirodovirários na Grande Vitória, que acompanha a situação da fiscal. Segundo ele, se a evolução da profissional continuar da mesma forma, há expectativa de que ela receba alta da UTI na próxima segunda-feira (13) e vá para um leito de enfermaria.
Desde domingo (5), dia do acidente, Márcia Helena está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Durante esses dias, ela passou por uma longa cirurgia, teve a perna direita amputada e chegou a precisar de doações de sangue antes de começar a evoluir clinicamente.
RELEMBRE O ATROPELAMENTO
A fiscal Márcia Helena de Jesus, de 51 anos, foi atropelada por um ônibus dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na manhã do último domingo. Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, o atropelamento aconteceu enquanto ela ajudava na manobra de outro coletivo do Sistema Transcol.
No momento em que prestava esse auxílio, um motorista da linha 506 deu ré para sair da vaga, não enxergou a fiscal e acabou atropelando-a. Ele só percebeu o que havia acontecido quando foi alertado por pessoas que estavam no local. Em choque, o condutor ficou isolado no ônibus até a chegada do socorro.
CETURB E GVBUS LAMENTAM OCORRIDO
Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) lamentou o ocorrido e disse que imagens de videomonitoramento já foram separadas para ajudar nas investigações. "O consórcio operador será notificado para apurar as circunstâncias e dará o suporte necessário", garantiu.
Já o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que o caso foi uma "fatalidade" e que está à disposição para prestar todo o apoio necessário, inclusive o psicológico ao motorista envolvido. O GVBus também informou que foi registrado um boletim de ocorrência.