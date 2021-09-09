Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Evolução

Fiscal atropelada por Transcol tem melhora e pode ser liberada de sedação

Márcia Helena de Jesus foi atropelada no Terminal de Laranjeiras, na Serra, no domingo (5); ela teve a perna direita amputada e chegou a precisar de doação de sangue

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 13:06

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 set 2021 às 13:06
A fiscal Márcia Helena de Jesus teve a perna amputada ao passar por cirurgia
A fiscal Márcia Helena de Jesus teve a perna amputada ao passar por cirurgia Crédito: Reprodução | Redes sociais
O quadro de saúde da fiscal Márcia Helena de Jesus, de 51 anos, que está internada no Hospital Estadual de Emergência (HEUE), em Vitória, após ser atropelada por um ônibus do Transcol, na Serra, apresentou melhora. O acidente aconteceu no último domingo (5) e Márcia teve de amputar a perna. Seu estado de saúde era considerado grave e a fiscal chegou a precisar de doações de sangue, mas apresentou evolução nesta quinta-feira (9).
De acordo com representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), Márcio Pereira Nunes, que está acompanhando Márcia e a família no hospital, a fiscal teve uma grande evolução no quadro desta quarta (8) para esta quinta-feira (9). Há, inclusive, a expectativa, segundo Márcio, de que ela seja liberada da sedação ainda hoje.
Fiscal é atropelada dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra, neste domingo (5)
Fiscal é atropelada dentro de Terminal da Crédito: Reprodução
"Ela evoluiu muito de ontem (8) pra hoje (9). A saturação dela está boa e a sedação dela provavelmente vai ser retirada hoje. Ela fez exames de sangue, tomografia e raio-x e ontem chegou a abrir os olhos. Os exames mostraram que ela está melhor. Ela não precisa mais de sangue e desinchou", disse.
Márcia foi atingida pelo coletivo do Sistema Transcol enquanto ajudava na manobra de um outro ônibus no terminal. Segundo informações da TV Gazeta, ao dar ré para sair de uma vaga, o motorista da linha 506 não enxergou a fiscal e a atropelou. Ela foi socorrida no local e encaminhada para o hospital.

O ACIDENTE

Márcia Helena de Jesus, de 51 anos, estava auxiliando um dos ônibus em uma manobra, quando outro motorista, ao sair da vaga, a atropelou. As informações foram apuradas pelo repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta. A vítima passou por cirurgia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
O motorista da linha 506 (T. de Laranjeiras/T. Itacibá via Maruípe/T. Jardim América), que não havia visto a fiscal quando manobrava para sair do terminal, foi alertado pelas pessoas após atropelá-la. Achando que conseguiria evitar algo mais grave, acabou indo para a frente e passando de novo por cima dela. Desesperados, outros trabalhadores levantaram o ônibus para retirar a Márcia, que já estava muito ferida. Em choque, o motorista ficou dentro de outro ônibus, isolado, até a chegada do socorro.
Márcia trabalhava como cobradora, mas depois da retirada desses funcionários, foi colocada como fiscal no Terminal de Laranjeiras. Segundo informações, ela trabalha para a Viação Grande Vitória. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o socorro e saíram escoltadas pela Guarda Municipal da Serra em direção ao Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória, onde a fiscal passou por cirurgia.
Márcia permanece internada na UTI do HEUE desde o domingo (5). Na segunda-feira (6), ela passou por uma nova cirurgia e teve a perna direita amputada.

Veja Também

Fiscal atropelada por Transcol na Serra precisa de doações de sangue

Fiscal atropelada por Transcol na Serra tem perna amputada

Fiscal é atropelada por ônibus do Transcol em terminal na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

atropelamento Grande Vitória Serra Sistema Transcol Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados