Fiscal atropelada por Transcol tem melhora e pode ser liberada de sedação

A fiscal Márcia Helena de Jesus teve a perna amputada ao passar por cirurgia Crédito: Reprodução | Redes sociais

De acordo com representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), Márcio Pereira Nunes, que está acompanhando Márcia e a família no hospital, a fiscal teve uma grande evolução no quadro desta quarta (8) para esta quinta-feira (9). Há, inclusive, a expectativa, segundo Márcio, de que ela seja liberada da sedação ainda hoje.

Fiscal é atropelada dentro de Terminal da Crédito: Reprodução

"Ela evoluiu muito de ontem (8) pra hoje (9). A saturação dela está boa e a sedação dela provavelmente vai ser retirada hoje. Ela fez exames de sangue, tomografia e raio-x e ontem chegou a abrir os olhos. Os exames mostraram que ela está melhor. Ela não precisa mais de sangue e desinchou", disse.

Márcia foi atingida pelo coletivo do Sistema Transcol enquanto ajudava na manobra de um outro ônibus no terminal. Segundo informações da TV Gazeta, ao dar ré para sair de uma vaga, o motorista da linha 506 não enxergou a fiscal e a atropelou. Ela foi socorrida no local e encaminhada para o hospital.

O ACIDENTE

Márcia Helena de Jesus, de 51 anos, estava auxiliando um dos ônibus em uma manobra, quando outro motorista, ao sair da vaga, a atropelou. As informações foram apuradas pelo repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta. A vítima passou por cirurgia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

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O motorista da linha 506 (T. de Laranjeiras/T. Itacibá via Maruípe/T. Jardim América), que não havia visto a fiscal quando manobrava para sair do terminal, foi alertado pelas pessoas após atropelá-la. Achando que conseguiria evitar algo mais grave, acabou indo para a frente e passando de novo por cima dela. Desesperados, outros trabalhadores levantaram o ônibus para retirar a Márcia, que já estava muito ferida. Em choque, o motorista ficou dentro de outro ônibus, isolado, até a chegada do socorro.

Márcia trabalhava como cobradora, mas depois da retirada desses funcionários, foi colocada como fiscal no Terminal de Laranjeiras. Segundo informações, ela trabalha para a Viação Grande Vitória. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o socorro e saíram escoltadas pela Guarda Municipal da Serra em direção ao Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória, onde a fiscal passou por cirurgia.