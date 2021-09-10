Profissionais da saúde realizam a captação de órgãos no Hospital Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Reprodução/SESA

Your browser does not support the audio element. Órgãos de grávida do ES são doados para quatro pessoas

Profissionais da saúde atuaram no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra , e realizaram a captação de múltiplos órgãos, nesta quinta-feira (9), de uma jovem gestante de 19 anos. Ela morreu na unidade e a dor da família deu lugar à esperança de saber que a doação poderia salvar a vida de outras pessoas.

Coração, fígado e os dois rins foram captados e poderão beneficiar quatro pacientes que estão na fila de espera por um transplante. As equipes que fizeram a captação vieram de Minas Gerais e do Rio de Janeiro

Por isso, os órgãos foram disponibilizados para o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), que encontrou pacientes em outros Estados. Apesar de existir uma ordem de inscrição no sistema, é preciso levar em consideração a compatibilidade genética entre doador e receptor, tipo sanguíneo e a gravidade de cada caso. Essa é uma lista única, por órgão, organizada pelo Estado e monitorada pelo SNT.

MOMENTO DELICADO

A diretora técnica do Hospital Dr. Jayme, Juliana Tavares, comentou sobre a situação. “Esse é um momento muito delicado. De um lado, temos uma família que perdeu seu ente querido, mas que, ainda assim, se colocou no lugar do outro e consentiu com a doação. Do outro, temos quatro pacientes que lutam de alguma forma pela vida e que, graças a esse 'sim' familiar poderão recuperar a esperança e hoje ganharam o melhor presente que poderiam imaginar”.

ÓRGÃOS MÚLTIPLOS

A última captação de múltiplos órgãos que ocorreu no hospital foi em julho de 2020. A pandemia da Covid-19 mudou a rotina e o perfil de atendimento da unidade. Referência para casos suspeitos ou diagnosticados com a doença, o Jayme atende pacientes regulados pela Central de Regulação do Estado ou pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

GESTANTE DE 19 ANOS

A paciente de 19 anos foi encaminhada à Maternidade de Alto Risco do Hospital Dr. Jayme após apresentar um estado de saúde grave. Na unidade, passou por exames laboratoriais e de imagem, que diagnosticaram um acidente vascular cerebral (AVC). Diante do fato, a equipe médica encaminhou para abertura do protocolo de morte encefálica.

“Paciente jovem, sem comorbidades conhecidas, mas que já na primeira tomografia de crânio identificamos uma extensa hemorragia cerebral com importante edema. Um quadro irreversível”, explicou a diretora técnica do hospital.

A abordagem à família foi feita pela Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital Dr. Jayme. “Essa abordagem é sempre difícil. Nos colocamos no lugar dessa família e entendemos a dor que estão sentindo, mas precisamos fazer esse trabalho”, disse a enfermeira da CIHDOTT do Hospital Dr. Jayme, Viviani Oliva.

AS CIRURGIAS

Com a decisão da família, a Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES) foi acionada e mobilizou as equipes para captação dos órgãos. As cirurgias tiveram início na manhã desta quinta-feira (9), no Centro Cirúrgico do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, e contaram com a presença de um cirurgião cardíaco, um residente de cirurgia cardíaca, uma cirurgiã geral, uma residente de cirurgia geral e uma enfermeira do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Além disso, junto da equipe, estiveram dois anestesistas, três técnicos de enfermagem e um enfermeiro, que concluíram a retirada do coração, do fígado e dos rins.

“Nossa luta é para salvar vidas. Viemos de Minas Gerais para o Espírito Santo porque quatro pessoas podem ganhar uma vida nova a partir de hoje. Isso não tem preço”, lembrou o residente de cirurgia geral, o médico Davson Bergamaschi.

DADOS

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), foram realizados 247 transplantes entre janeiro e julho deste ano, sendo 160 de córnea, 28 de rins, 18 de fígado, dois corações, quatro de esclera e 35 de medula.